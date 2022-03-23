В Кремле отреагировали на отъезд звезд из России

23 марта 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

В России много талантов, так что уехавшие звезды не «сделают погоду». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Все-таки согласитесь, что уехавшая звезда не может сделать погоду. Россия богата на таланты, и отъезд одной из звезд не нужно драматизировать. Люди искусства должны в такой момент нести искусство людям», — ответил Песков на вопрос о реакции президента РФ Владимира Путина на эмиграцию деятелей культуры и искусства из России. После начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины страну покинули многие отечественные и украинские звезды. Среди эмигрантов оказалась народная артистка России Чулпан Хаматова, певица Вера Брежнева, артист Валерий Леонтьев и другие. На фоне этих событий депутат Госдумы Андрей Красов выступил с инициативой не пускать обратно звезд, покинувших Россию.