Байден раскрыл планы НАТО по расширению

26 марта 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Джо Байден выступил в Польше 26 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Североатлантический альянс (НАТО) не планирует расширяться и дестабилизировать Россию. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в Варшаве. «Неправда, что мы собираемся расширять НАТО. <…> Утверждения, что НАТО стремится дестабилизировать Россию, не соответствуют действительности, это сугубо оборонительный альянс», — сказал Байден во время своего брифинга в Польше. Трансляцию выступления вел youtube-канал Белого дома. Американский президент также призвал Запад готовиться к «долгой предстоящей борьбе» между демократией и автократией. По его словам, силы авторитаризма возродились во всем мире за последние 30 лет. 26 марта Байден посетил Польшу, где встретился с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. Они обсудили новые санкции против России. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Несмотря на это, США, Европа, Канада, Япония и ряд других стран ввели в отношении россиян жесткие санкции. Российский лидер заявил, что цель санкций — отмена РФ, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Североатлантический альянс (НАТО) не планирует расширяться и дестабилизировать Россию. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в Варшаве. «Неправда, что мы собираемся расширять НАТО. <…> Утверждения, что НАТО стремится дестабилизировать Россию, не соответствуют действительности, это сугубо оборонительный альянс», — сказал Байден во время своего брифинга в Польше. Трансляцию выступления вел youtube-канал Белого дома. Американский президент также призвал Запад готовиться к «долгой предстоящей борьбе» между демократией и автократией. По его словам, силы авторитаризма возродились во всем мире за последние 30 лет. 26 марта Байден посетил Польшу, где встретился с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. Они обсудили новые санкции против России. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Несмотря на это, США, Европа, Канада, Япония и ряд других стран ввели в отношении россиян жесткие санкции. Российский лидер заявил, что цель санкций — отмена РФ, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.