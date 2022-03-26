Байден раскрыл планы НАТО по расширению

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Джо Байден выступил в Польше 26 марта Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Североатлантический альянс (НАТО) не планирует расширяться и дестабилизировать Россию. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в Варшаве.

«Неправда, что мы собираемся расширять НАТО. <…> Утверждения, что НАТО стремится дестабилизировать Россию, не соответствуют действительности, это сугубо оборонительный альянс», — сказал Байден во время своего брифинга в Польше. Трансляцию выступления вел youtube-канал Белого дома.

Американский президент также призвал Запад готовиться к «долгой предстоящей борьбе» между демократией и автократией. По его словам, силы авторитаризма возродились во всем мире за последние 30 лет.

26 марта Байден посетил Польшу, где встретился с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. Они обсудили новые санкции против России.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Несмотря на это, США, Европа, Канада, Япония и ряд других стран ввели в отношении россиян жесткие санкции. Российский лидер заявил, что цель санкций — отмена РФ, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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Североатлантический альянс (НАТО) не планирует расширяться и дестабилизировать Россию. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в Варшаве. «Неправда, что мы собираемся расширять НАТО. <…> Утверждения, что НАТО стремится дестабилизировать Россию, не соответствуют действительности, это сугубо оборонительный альянс», — сказал Байден во время своего брифинга в Польше. Трансляцию выступления вел youtube-канал Белого дома. Американский президент также призвал Запад готовиться к «долгой предстоящей борьбе» между демократией и автократией. По его словам, силы авторитаризма возродились во всем мире за последние 30 лет. 26 марта Байден посетил Польшу, где встретился с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. Они обсудили новые санкции против России. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Несмотря на это, США, Европа, Канада, Япония и ряд других стран ввели в отношении россиян жесткие санкции. Российский лидер заявил, что цель санкций — отмена РФ, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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