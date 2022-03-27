Ветераны разведки: НАТО поставляет Украине неисправное оружие

Исправное оружие разбирают на границе нацбаты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Страны НАТО поставляют вооруженным силам Украины (ВСУ) неисправное оружие. Такое мнение высказали бывший сотрудник Главного оперативного управления Генерального штаба СССР Андрей Василец и ветеран спецназа военной разведки, майор запаса Андрей Горкин.

«Никто в Германии не горит желанием отправлять боеготовые вооружения, поэтому часто для соблюдения формального соответствия запросу оружие берется со старых складов, где лежит по 30—40 лет. При этом максимальный срок годности ракеты — 10 лет», — заявил Андрей Василец в интервью Life .

Андрей Горкин сообщил, что все исправное оружие ВСУ уничтожили российские военные. По его словам, все относительно исправное оружие разбирают на границе нацбаты.

Германия отправляла на Украину несколько партий переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», которые хранились на складах бывшей ГДР. Большая часть из этого оружия оказалась неисправной для боевого пользования, сообщала в начале марта газета Wall Street Journal.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, это нужно для денацификации и демилитаризации Украины. За этот период российская армия нанесла удар по 16 основным военным аэродромам, с которых проводились боевые вылеты авиации Украины. Также уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники ВСУ, сообщали в Минобороны РФ. Страны НАТО поставляют Украине вооружение. «Известия» со ссылкой на корреспондента сообщали, что Германия поставляла Украине гранатометы с истекшим сроком годности. Их не проверяли на протяжении девяти лет.

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