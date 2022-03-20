Запад поставляет Украине просроченное оружие

20 марта 2022 в 08:36 Размер текста - 17 +

Немецкое оружие не проверяли девять лет Фото: Луганский информационный центр новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия поставляла Украине гранатометы с истекшим сроком годности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на корреспондента. «С немецким гранатометом в контейнере лежали и документы, в которых указано, что оружие произвели в 2005 году и его ежегодно проверяли вплоть до 2013 года. Затем на протяжении девяти лет никаких проверок гранатомета не производилось, он просто лежал в деревянной коробке на немецком складе, а потом „просроченный“ Panzerfaust продали Украине», — пишут «Известия» со ссылкой на корреспондента. Издание отмечает, что российским военным в качестве трофея достались переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin в транспортировочном контейнере и немецкий ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3. Украинские военные отказываются пользоваться таким оружием, потому что не видят смысла в этом, передают «Известия». Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что РФ пошла на такие меры для денацификации и демилитаризации Украины, а не для оккупации. Глава страны отметил, что России удалось предотвратить готовящееся наступление Украины в Донбасс и Крым, передает Nation News. В Пентагоне (США) сообщали, что Украине поставляют оружие из 15 стран. Депутат немецкого бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт призывал перестать снабжать Украину оружием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия поставляла Украине гранатометы с истекшим сроком годности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на корреспондента. «С немецким гранатометом в контейнере лежали и документы, в которых указано, что оружие произвели в 2005 году и его ежегодно проверяли вплоть до 2013 года. Затем на протяжении девяти лет никаких проверок гранатомета не производилось, он просто лежал в деревянной коробке на немецком складе, а потом „просроченный“ Panzerfaust продали Украине», — пишут «Известия» со ссылкой на корреспондента. Издание отмечает, что российским военным в качестве трофея достались переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin в транспортировочном контейнере и немецкий ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3. Украинские военные отказываются пользоваться таким оружием, потому что не видят смысла в этом, передают «Известия». Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что РФ пошла на такие меры для денацификации и демилитаризации Украины, а не для оккупации. Глава страны отметил, что России удалось предотвратить готовящееся наступление Украины в Донбасс и Крым, передает Nation News. В Пентагоне (США) сообщали, что Украине поставляют оружие из 15 стран. Депутат немецкого бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт призывал перестать снабжать Украину оружием.