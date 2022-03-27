В США решат судьбу России на премии «Оскар»

Вручение «Оскара» состоится в Голливуде Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Церемония вручения премии «Оскар-2022» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. От России на награду Американской киноакадемии претендует режиссер Антон Дьяков с короткометражным мультфильмом «Боксбалет».

Вручение кинопремии пройдет в кинотеатре «Долби» в Голливуде. Трансляция 94-й церемонии «Оскар-2022» состоится в 3:00 по московскому времени. Основным провайдером показа выступает американский телеканал ABC. Трансляцию мероприятия также смогут посмотреть пользователи Youtube TV. В программах российских телеканалов пока нет трансляции вручения премии.

От России на «Оскар» номинирован мультфильм «Боксбалет» Антона Дьякова. Анимационная картина повествует об истории любви балерины Ольги и боксера Евгения на фоне различных исторических событий в стране. «Боксбалет» уже получил премию «Икар» и стал лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале «Короче». Автор короткометражки не сможет присутствовать на мероприятии, потому что США отказали ему в получении визы без объяснения причины, передает «Царьград».

Номинантами на лучший фильм стали Гильермо дель Торо и его «Аллея кошмаров», Пол Томас Андерсон с комедией «Лакричная пицца», Дени Вильнев и его фантастический блокбастер «Дюна». Также на статуэтку претендуют экранизация рассказа Харуки Мураками «Сядь за руль моей машины» и политическая сатира «Не смотрите наверх» Адама Маккея.

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