В Польше осудили отношение Венгрии к ситуации на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Политика Венгрии, направленная на поддержку России в вопросе спецоперации Украине и закрытие страны для поставок оружия Киеву, «дорого обойдется» Будапешту. Такое мнение высказал президент Польши (страна входит в Евросоюз) Анджей Дуда.

«Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого», — заявил Дуда в эфире телеканала TVN24. Так он высказался о позиции бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по спецоперации РФ на Украине.

Дуда заявил, что Орбан оказался в сложном положении из-за энергетической зависимости Венгрии от России. По словам польского лидера, с такой проблемой столкнулись и другие страны Европы, но это не помешало им поставлять Украине вооружение.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что несмотря на просьбу украинского лидера Владимира Зеленского, Будапешт не допустит поставок вооружения украинским военным через свою территорию. Сийярто подчеркнул, что данные поставки ставят под угрозу безопасность самих венгров. Кроме того, Будапешт официально выступил против дальнейшего расширения антироссийских санкций.

На Украине с конца февраля проходит спецоперация, за которую Россию осудили страны Евросоюза. Также ЕС и США ввели в отношении России санкции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что России удалось предотвратить готовящееся нападение на Донбасс. В Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие захватили секретные шифротелеграммы Украины, где указано о подготовке Киевом боевых действий в Донбассе.

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