Эксперт по фальшивым деньгам назвала 4 признака поддельных купюр

Некоторые банкоматы можно обмануть, сказала Татьяна Давидис Фото: Илья Московец © URA.RU

Проверить купюру на подлинность можно и без использования специальных приборов. Важно обратить внимание на водяные знаки, защитную нить, тиснение и цветопеременные признаки. Об этом URA.RU рассказала коммерческий директор ГК «Европиум» и специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис.

«Хотя бы два-четыре признака при получении денег стоит проконтролировать. Нужно смотреть банкноту на просвет. Так контролируются водяные знаки. Они расположены на купонных полях, имеют характерный рисунок, обычно он повторяет номинал и одно из изображений на банкноте. Это трудновоспроизводимый защитный признак», — сказала Татьяна Давидис.

Второй признак — это защитная нить. «Она имеет выходы на поверхность. Они выполнены блестящей фольгой. Ее тоже научились подделывать: подклеивают, вырезают из дождика. Защитная нить должна образовывать единую полосу на просвет. С этим, особенно при подделках низкого качества, есть проблемы», — добавила специалист по фальшивой валюте.

Собеседница URA.RU рекомендовала обратить внимание на тиснение. «Применяются особые технологии печати, которые оставляют рельеф. Чаще всего при подделках он может не совпадать с натуральным текстом, а должен четко соответствовать буквам», — отметила коммерческий директор. Также она посоветовала проверять цветопеременные признаки при изменении наклона банкноты. «Лучше запомнить, как они выглядят на купюре, в которой вы уверены, и сравнивать с этим», — рассказала Давидис.

Она подчеркнула, что банкоматы проверяют купюры иначе. «Я лично видела деньги, принятые банкоматом старой модели, на которых не было внешнего изображения, имитировались только машиночитаемые признаки. Но такие банкоматы работают только на прием, получить фальшивые деньги из них практически невозможно», — подчеркнула эксперт. По ее словам, машины, которые работают и на выдачу, и на прием, имеют высочайшую степень защиты.

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