Избирательные участки в Екатеринбурге закроются в 20:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум одномандатным округам — Верх-Исетскому №2 и Ленинскому №10 — оказались неинтересны большинству жителей этих территорий, следует из предварительных данных горизбиркома за два часа до закрытия участков (окончательные цифры огласят позднее). По подсчетам комиссии на 18:00 27 марта, средняя явка на довыборах составила 9,12% (6,01% в округе №2 и 11,17% в округе №10).

Это антирекорд для довыборов в гордуму последних лет. Так, на довыборах по округу №14 (Орджоникидзевский район) и округу №8 (Кировский район) в марте 2017 года средняя явка составила 15,74% (14,56% и 16,92% соответственно), а на довыборах по округу №4 (Верх-Исетский район) и округу №9 (Ленинский район) в ноябре 2020 года средняя явка была 10,1% (9,93% и 10,36% соответственно).

Как и в 2020 году, основная часть избирателей — 66% — голосовала досрочно (участки были открыты с 16 марта). По данным URA.RU, в основном это бюджетники и другие лояльные «Единой России» горожане, которых мобилизовала городская власть, выполняя задачу по восстановлению представительства «ЕР» в думе.

Несмотря на относительно невысокие цифры, легитимности итогов голосования ничего не угрожает, дал понять URA.RU председатель горизбиркома Вадим Антошин. «Сведений, которые могли бы поставить волеизъявление избирателей под сомнение, у нас нет», — сказал он корреспонденту.

А политолог, директор «Центра европейско-азиатских исследований» Андрей Русаков отметил, что, по его мнению, такая разница с предыдущими годами связана с тем, что людей сейчас больше интересует изменение международной обстановки и социально-экономической ситуации внутри страны. «Во-первых, какие-либо выборы сейчас не особо актуальны сами по себе, умы горожан заняты другими вещами, а во-вторых, статус городской думы не безусловен», — объяснил корреспонденту эксперт.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам