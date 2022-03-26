26 марта 2022
25 марта 2022
24 марта 2022

Тюменское правительство пытается продать ржавое имущество

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от новой лесопатрульной техники директорам лесничеств Свердловской области. Екатеринбург, уаз, уазик, машина, ульяновский автомобильный завод
Правительство готово отдать старый и ржавый УАЗ за любые деньги Фото:

Правительство Тюменской области выставило на торги УАЗ, покрытый ржавчиной, с дырами в кузове и неработающими замками. Лот размещен на сайте «Российского аукционного дома». Цену власти не назначили, покупатели должны самостоятельно сказать, сколько готовы заплатить за автомобиль.

«Автомобиль УАЗ-396259, 2005 года выпуска. На кузове в нижней части присутствуют следы коррозии, ржавчины, сквозные отверстия. Имеется ключ от дверей водителя и пассажира — две штуки (замки дверей водителя, пассажира, боковой и задних дверей неисправны)», — говорится в описании лота, размещенного на сайте «Российского аукционного дома».

Машина, находящаяся в собственности Тюменской области, имеет пробег в 28 844 километра. В месте, где хранится автомобиль, он находится с октября 2019 года, с тех пор его не заводили.

За прошедший год машину пытались продать четыре раза, но заявок от желающих не поступало. В последний раз авто выставляли по начальной цене в 64 000 рублей. Сейчас аукцион пройдет без объявления цены, то есть покупатели сами предлагают стоимость, которая их устроит. Нижний предел не ограничен. Торги назначены на 29 апреля.

Ранее URA.RU писало, что власти в очередной раз попытаются продать активы перерабатывающего завода в Ишиме. На него сделали скидку в 50% из-за отсутствия покупателей.

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Правительство Тюменской области выставило на торги УАЗ, покрытый ржавчиной, с дырами в кузове и неработающими замками. Лот размещен на сайте «Российского аукционного дома». Цену власти не назначили, покупатели должны самостоятельно сказать, сколько готовы заплатить за автомобиль. «Автомобиль УАЗ-396259, 2005 года выпуска. На кузове в нижней части присутствуют следы коррозии, ржавчины, сквозные отверстия. Имеется ключ от дверей водителя и пассажира — две штуки (замки дверей водителя, пассажира, боковой и задних дверей неисправны)», — говорится в описании лота, размещенного на сайте «Российского аукционного дома». Машина, находящаяся в собственности Тюменской области, имеет пробег в 28 844 километра. В месте, где хранится автомобиль, он находится с октября 2019 года, с тех пор его не заводили. За прошедший год машину пытались продать четыре раза, но заявок от желающих не поступало. В последний раз авто выставляли по начальной цене в 64 000 рублей. Сейчас аукцион пройдет без объявления цены, то есть покупатели сами предлагают стоимость, которая их устроит. Нижний предел не ограничен. Торги назначены на 29 апреля. Ранее URA.RU писало, что власти в очередной раз попытаются продать активы перерабатывающего завода в Ишиме. На него сделали скидку в 50% из-за отсутствия покупателей.
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