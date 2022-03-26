Тюменское правительство пытается продать ржавое имущество

Правительство готово отдать старый и ржавый УАЗ за любые деньги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство Тюменской области выставило на торги УАЗ, покрытый ржавчиной, с дырами в кузове и неработающими замками. Лот размещен на сайте «Российского аукционного дома». Цену власти не назначили, покупатели должны самостоятельно сказать, сколько готовы заплатить за автомобиль.

«Автомобиль УАЗ-396259, 2005 года выпуска. На кузове в нижней части присутствуют следы коррозии, ржавчины, сквозные отверстия. Имеется ключ от дверей водителя и пассажира — две штуки (замки дверей водителя, пассажира, боковой и задних дверей неисправны)», — говорится в описании лота, размещенного на сайте «Российского аукционного дома».

Машина, находящаяся в собственности Тюменской области, имеет пробег в 28 844 километра. В месте, где хранится автомобиль, он находится с октября 2019 года, с тех пор его не заводили.

За прошедший год машину пытались продать четыре раза, но заявок от желающих не поступало. В последний раз авто выставляли по начальной цене в 64 000 рублей. Сейчас аукцион пройдет без объявления цены, то есть покупатели сами предлагают стоимость, которая их устроит. Нижний предел не ограничен. Торги назначены на 29 апреля.

Ранее URA.RU писало, что власти в очередной раз попытаются продать активы перерабатывающего завода в Ишиме. На него сделали скидку в 50% из-за отсутствия покупателей.

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