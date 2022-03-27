27 марта 2022

Украина пытается сделать Польшу гарантом соглашения с Россией

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Виды Будапешта. Венгрия, продукты, еда, центральный рынок будапешта, флаг польши
По словам Павла Солоха, Украина желает, чтобы Польша стала гарантом договора Киева и Москвы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина желает сделать Польшу гарантом безопасности будущего мирного соглашения с Россией. Об этом рассказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat.

«Украинская сторона выражает заинтересованность тому, чтобы поляки были в числе стран, гарантирующих безопасность Украины в случае подписания [с Россией мирного] договора», — приводит слова Павла Солоха РИА «Новости». Он отметил, что страны Европы рассчитывают на то, что российско-украинские переговоры дойдут до мирных договоренностей, однако пока «такой формулы нет».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ подчеркнул, что это была вынужденная мера. По его словам, спецоперация на Украине будет остановлена после того, как Киев получит нейтральный статус и признает присоединение Крыма к России. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал новый раунд российско-украинских переговоров.

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Украина желает сделать Польшу гарантом безопасности будущего мирного соглашения с Россией. Об этом рассказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat. «Украинская сторона выражает заинтересованность тому, чтобы поляки были в числе стран, гарантирующих безопасность Украины в случае подписания [с Россией мирного] договора», — приводит слова Павла Солоха РИА «Новости». Он отметил, что страны Европы рассчитывают на то, что российско-украинские переговоры дойдут до мирных договоренностей, однако пока «такой формулы нет». 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ подчеркнул, что это была вынужденная мера. По его словам, спецоперация на Украине будет остановлена после того, как Киев получит нейтральный статус и признает присоединение Крыма к России. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал новый раунд российско-украинских переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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