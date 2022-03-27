Мединский анонсировал новый раунд переговоров России и Украины

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Евросоюз, евросоюз, флаг турции
Представители России и Украины встретятся в Турции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Турции 28—30 марта. Об этом сообщил член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия. Вместе с тем, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры продолжатся 29—30 марта, не уточнив место.

«Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд между двумя делегациями в Турции», — передает слова Арахамии telegram-канал издания «Украина.ру». Арахимия отметил, что встреча состоится 28—30 марта.

Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. По словам Путина, спецоперацию на Украине остановят после признания Киевом присоединения Крыма к России и получения нейтрального статуса.

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Новый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Турции 28—30 марта. Об этом сообщил член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия. Вместе с тем, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры продолжатся 29—30 марта, не уточнив место. «Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд между двумя делегациями в Турции», — передает слова Арахамии telegram-канал издания «Украина.ру». Арахимия отметил, что встреча состоится 28—30 марта. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. По словам Путина, спецоперацию на Украине остановят после признания Киевом присоединения Крыма к России и получения нейтрального статуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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