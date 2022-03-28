Инцидент произошел на церемонии вручения «Оскар» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Американский актер Уилл Смит устроил потасовку во время церемонии вручения премии «Оскар». В ходе мероприятия он поднялся на сцену и ударил ведущего Криса Рока за шутку о его жене Джаде Смит.

«Уилл Смит поднялся на сцену и ударил комика Криса Рока за шутку про Джаду», — передает Super.ru. После инцидента на трансляции пропал звук, а камеры сняли, как Смит выкрикивал что-то из зрительного зала.

СМИ при этом заподозрили организаторов «Оскара» в постановке инцидента. По мнению прессы, так киноакадемия может пытаться спасти шоу от низких рейтингов.

В 2022 году единственным претендентом на «Оскар» от России был мультфильм «Боксбалет» российского аниматора Антона Дьякова. Он претендовал на награду в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Однако статуэтка киноакадемии досталась мульфильму «Стеклоочиститель» испанского режиссера Альберто Мьельго.