Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» в прямом эфире. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дискордантная пара Алена и Стас. Екатеринбург , оскар статуэтки
Инцидент произошел на церемонии вручения «Оскар» Фото:

Американский актер Уилл Смит устроил потасовку во время церемонии вручения премии «Оскар». В ходе мероприятия он поднялся на сцену и ударил ведущего Криса Рока за шутку о его жене Джаде Смит.

«Уилл Смит поднялся на сцену и ударил комика Криса Рока за шутку про Джаду», — передает Super.ru. После инцидента на трансляции пропал звук, а камеры сняли, как Смит выкрикивал что-то из зрительного зала.

СМИ при этом заподозрили организаторов «Оскара» в постановке инцидента. По мнению прессы, так киноакадемия может пытаться спасти шоу от низких рейтингов.

В 2022 году единственным претендентом на «Оскар» от России был мультфильм «Боксбалет» российского аниматора Антона Дьякова. Он претендовал на награду в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Однако статуэтка киноакадемии досталась мульфильму «Стеклоочиститель» испанского режиссера Альберто Мьельго.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский актер Уилл Смит устроил потасовку во время церемонии вручения премии «Оскар». В ходе мероприятия он поднялся на сцену и ударил ведущего Криса Рока за шутку о его жене Джаде Смит. «Уилл Смит поднялся на сцену и ударил комика Криса Рока за шутку про Джаду», — передает Super.ru. После инцидента на трансляции пропал звук, а камеры сняли, как Смит выкрикивал что-то из зрительного зала. СМИ при этом заподозрили организаторов «Оскара» в постановке инцидента. По мнению прессы, так киноакадемия может пытаться спасти шоу от низких рейтингов. В 2022 году единственным претендентом на «Оскар» от России был мультфильм «Боксбалет» российского аниматора Антона Дьякова. Он претендовал на награду в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Однако статуэтка киноакадемии досталась мульфильму «Стеклоочиститель» испанского режиссера Альберто Мьельго.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...