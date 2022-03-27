27 марта 2022

Мультфильм «Боксбалет» Антона Дьякова не получил «Оскар»

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Кинотеатр
Российский «Боксбалет» не получил премию «Оскар» Фото:

Мультфильм «Боксбалет» российского аниматора Антона Дьякова не получил премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Награждение лауреатов состоялось в кинотеатре «Долби» в Голливуде.

Российский анимационный фильм «Боксбалет» Антона Дьякова не получил премию «Оскар». Лучшим короткометражным мультфильмом признан «Стеклоочиститель» испанского режиссера Альберто Мьельго. Трансляцию проводит американский телеканал ABC.

«Боксбалет» был номинирован на «Оскар» от России. Анимационная картина повествует об истории любви балерины Ольги и боксера Евгения на фоне различных исторических событий в стране. Ранее «Боксбалет» получил премию «Икар» и стал лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале «Короче». Дьяков не смог лично присутствовать на мероприятии, потому что США отказали ему в получении визы без объяснения причины.

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Мультфильм «Боксбалет» российского аниматора Антона Дьякова не получил премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Награждение лауреатов состоялось в кинотеатре «Долби» в Голливуде. Российский анимационный фильм «Боксбалет» Антона Дьякова не получил премию «Оскар». Лучшим короткометражным мультфильмом признан «Стеклоочиститель» испанского режиссера Альберто Мьельго. Трансляцию проводит американский телеканал ABC. «Боксбалет» был номинирован на «Оскар» от России. Анимационная картина повествует об истории любви балерины Ольги и боксера Евгения на фоне различных исторических событий в стране. Ранее «Боксбалет» получил премию «Икар» и стал лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале «Короче». Дьяков не смог лично присутствовать на мероприятии, потому что США отказали ему в получении визы без объяснения причины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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