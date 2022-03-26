Мэр из ХМАО объявил губернатору о своей отставке

Владимир Степура был переизбран на пост главы Покачей в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава города Покачи Владимир Степура объявил губернатору ХМАО Натальей Комаровой о том, что уходит в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

«Глава города Покачи Владимир Степура сообщил о завершении работы на должности руководителя муниципального образования. Об этом он проинформировал губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову в ходе рабочей встречи, где обсуждались итоги работы на посту главы, исполнение муниципалитетом ключевых показателей и перспективы социально-экономического развития Покачей. Губернатор Югры Наталья Комарова поддержала кадровое решение», — сообщается на сайте.

Степура дважды избирался главой Покачей и возглавлял город с 2015 года. Ранее он долгое время трудился на предприятии «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь». «В ближайшее время в соответствии с уставом городской думой будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, депутатам предстоит выбрать нового руководителя муниципального образования», — уточняется на сайте органов власти ХМАО.