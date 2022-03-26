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Мэр из ХМАО объявил губернатору о своей отставке

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, портфель, руки
Владимир Степура был переизбран на пост главы Покачей в 2021 году Фото:

Глава города Покачи Владимир Степура объявил губернатору ХМАО Натальей Комаровой о том, что уходит в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

«Глава города Покачи Владимир Степура сообщил о завершении работы на должности руководителя муниципального образования. Об этом он проинформировал губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову в ходе рабочей встречи, где обсуждались итоги работы на посту главы, исполнение муниципалитетом ключевых показателей и перспективы социально-экономического развития Покачей. Губернатор Югры Наталья Комарова поддержала кадровое решение», — сообщается на сайте.

Степура дважды избирался главой Покачей и возглавлял город с 2015 года. Ранее он долгое время трудился на предприятии «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь». «В ближайшее время в соответствии с уставом городской думой будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, депутатам предстоит выбрать нового руководителя муниципального образования», — уточняется на сайте органов власти ХМАО.

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Глава города Покачи Владимир Степура объявил губернатору ХМАО Натальей Комаровой о том, что уходит в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти ХМАО. «Глава города Покачи Владимир Степура сообщил о завершении работы на должности руководителя муниципального образования. Об этом он проинформировал губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову в ходе рабочей встречи, где обсуждались итоги работы на посту главы, исполнение муниципалитетом ключевых показателей и перспективы социально-экономического развития Покачей. Губернатор Югры Наталья Комарова поддержала кадровое решение», — сообщается на сайте. Степура дважды избирался главой Покачей и возглавлял город с 2015 года. Ранее он долгое время трудился на предприятии «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь». «В ближайшее время в соответствии с уставом городской думой будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, депутатам предстоит выбрать нового руководителя муниципального образования», — уточняется на сайте органов власти ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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