Челябинский губернатор отменил ковидные запреты

Алексей Текслер снимает ограничения (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Алексей Текслер с 28 марта отменил ковидные запреты в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона

«В связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области отменяются режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и не переболели COVID-19. Также отменяется рекомендация гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе также отменен запрет на проведение публичных мероприятий. Ранее Текслер подписал распоряжение, которым отменил QR-коды для посещения театров, музеев и развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.