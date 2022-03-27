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Челябинский губернатор отменил ковидные запреты

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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, текслер алексей
Алексей Текслер снимает ограничения (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Алексей Текслер с 28 марта отменил ковидные запреты в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона

«В связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области отменяются режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и не переболели COVID-19. Также отменяется рекомендация гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе также отменен запрет на проведение публичных мероприятий. Ранее Текслер подписал распоряжение, которым отменил QR-коды для посещения театров, музеев и развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

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Губернатор Алексей Текслер с 28 марта отменил ковидные запреты в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона «В связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области отменяются режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и не переболели COVID-19. Также отменяется рекомендация гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе также отменен запрет на проведение публичных мероприятий. Ранее Текслер подписал распоряжение, которым отменил QR-коды для посещения театров, музеев и развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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