Перевозчики объяснили, почему в Кургане нет комфортных автобусов

По словам перевозчиков, содержание ПАЗов обходится дешевле по сравнению с более комфортными автобусами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане перевозчики обычно используют ПАЗы из-за того, что они дешевле и менее прихотливы в обслуживании по сравнению с более комфортными автобусами. Об этом URA.RU сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области.

«Стоимость покупки [ПАЗиков] невысокая по сравнению с другими автобусами. Запасные части в основном российские и в ремонте данный автобус неприхотлив. Следующий способ экономии — это переход на газ (метан, пропан). <…> Эти действия помогли Кургану экономить и держать тариф на проезд на комфортном для жителей города уровне», — рассказали представители союза.

В союзе отметили, что частые поломки автобусов ПАЗ 3205 возникают из-за того, что они предназначены для сельской местности, а не для города. По словам перевозчиков, автобусного парк помогают обновлять федеральные программы, которые компенсируют 60% стоимости автобуса, но они распространяются только на населенные пункты, где тариф, в отличие от Кургана, регулируемый. В союзе считают, что без такой поддержки за комфортный автобус горожанину придется доплачивать за билет от 8 до 11 рублей.

Также в союзе ссылаются на исследование компании SIMETRA. Ее представители выяснили, что в 2020 году средний возраст автобуса в Кургане составил 6,7 лет, а в России этот показатель составлял 15,3 года. Однако, в союзе отметили, что скоро этот показатель вырастет из-за того, что в период пандемии у перевозчиков возникли финансовые трудности.

В мэрии считают, что на некоторых автобусных маршрутах города необоснованно повысили стоимость проезда до 33 рублей. Перевозчики объяснили, что это связано с необходимостью покрыть рост стоимости запасных частей, ГСМ, кассовой ленты и другими причинами.

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