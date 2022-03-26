Бизнес ответил мэру Кургана из-за подорожания проезда в автобусах

Дискуссия между мэрией и перевозчиками возобновилась после увеличение стоимости проезда в некоторых автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане предпринимателям, которые отвечают за городские автобусы, нужно поднять стоимость проезда, чтобы покрыть рост стоимости запасных частей, ГСМ, кассовой ленты, и из-за других причин. Об этом URA.RU сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области.

«Перевозчики аргументируют поднятие тарифа, ростом стоимости запасных частей и ГСМ (горюче-смазочных материалов), кассовой ленты и др. канцелярских принадлежностей. <…> [Ранее] в отсутствии доплат со стороны администрации города перевозчики Кургана искали возможность экономить. Поэтому в городе появились ПАЗики», — указано в обращении.

Бизнесмены отмечают, что в городе нет регулируемого тарифа, благодаря которому в других регионах власти компенсируют часть затрат на поездку из бюджета. Из-за этого местным предпринимателям обычно приходится поднимать стоимость проезда на рубль в год. Для экономии автобусные парки, по словам представителей предпринимателей, давно работают на газе.

В союзе отмечают, что любое поднятие тарифа является болезненным и для перевозчиков из-за внешнего негатива, но это необходимо делать, чтобы не обанкротиться. Из-за банкротства, по мнению перевозчиков, город рискует остаться без общественного транспорта, а сотрудники транспортных предприятий без рабочих мест. Поэтому бизнесмены просят обеспечить господдержку.

Ранее мэр Кургана Елена Ситникова потребовала снизить стоимость проезда в автобусах. По ее словам, в администрации считают, что один из перевозчиков без каких-либо оснований повысил стоимость проезда до 33 рублей.

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