Глава Кургана потребовала уменьшить стоимость проезда в автобусах

Перевозчики безосновательно увеличили стоимость проезда в автобусах, считает Елена Ситникова Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова потребовала снизить цены на проезд в городских автобусах. По мнению главы города, перевозчики повысили цену без каких-либо оснований.

«Сегодня вместе с коллегами из Правительства Курганской области провели встречу с представителями перевозчика, который на днях без всяких на то оснований повысил стоимость проезда до 33 рублей. Позиция администрации г. Кургана, которую поддерживает и Правительство Курганской области, однозначна: в текущей ситуации непозволительно пытаться „залезть в карман к жителям“, немотивированно повышая цены на проезд в угоду собственным интересам», — написала Ситникова на своей странице «ВКонтакте».

Ранее жители Кургана пожаловались, что стоимость проезда на некоторых автобусах выросла до 33 рублей. В мэрии объяснили повышение значительным ростом себестоимости перевозок. Однако директор городского департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков назвал повышение цен «спекуляцией» перевозчиков.