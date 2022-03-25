25 марта 2022
24 марта 2022

Глава Кургана потребовала уменьшить стоимость проезда в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, кондуктор, автобус, общественный транспорт, оплата проезда
Перевозчики безосновательно увеличили стоимость проезда в автобусах, считает Елена Ситникова Фото:

Мэр Кургана Елена Ситникова потребовала снизить цены на проезд в городских автобусах. По мнению главы города, перевозчики повысили цену без каких-либо оснований.

«Сегодня вместе с коллегами из Правительства Курганской области провели встречу с представителями перевозчика, который на днях без всяких на то оснований повысил стоимость проезда до 33 рублей. Позиция администрации г. Кургана, которую поддерживает и Правительство Курганской области, однозначна: в текущей ситуации непозволительно пытаться „залезть в карман к жителям“, немотивированно повышая цены на проезд в угоду собственным интересам», — написала Ситникова на своей странице «ВКонтакте».

Ранее жители Кургана пожаловались, что стоимость проезда на некоторых автобусах выросла до 33 рублей. В мэрии объяснили повышение значительным ростом себестоимости перевозок. Однако директор городского департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков назвал повышение цен «спекуляцией» перевозчиков.

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Мэр Кургана Елена Ситникова потребовала снизить цены на проезд в городских автобусах. По мнению главы города, перевозчики повысили цену без каких-либо оснований. «Сегодня вместе с коллегами из Правительства Курганской области провели встречу с представителями перевозчика, который на днях без всяких на то оснований повысил стоимость проезда до 33 рублей. Позиция администрации г. Кургана, которую поддерживает и Правительство Курганской области, однозначна: в текущей ситуации непозволительно пытаться „залезть в карман к жителям“, немотивированно повышая цены на проезд в угоду собственным интересам», — написала Ситникова на своей странице «ВКонтакте». Ранее жители Кургана пожаловались, что стоимость проезда на некоторых автобусах выросла до 33 рублей. В мэрии объяснили повышение значительным ростом себестоимости перевозок. Однако директор городского департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков назвал повышение цен «спекуляцией» перевозчиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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