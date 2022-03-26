В Лабытнанги и Харпе тепловозы украсили в поддержку спецоперации России на Украине. Буквы Z и V, которые нанесены на технику военных, также появились на машинах скорой помощи в Новом Уренгое, передают корреспонденты URA.RU.
«Помимо личных автомобилей многих ямальцев, буквами Z и V украсили локомотивы компании ОАО „РЖД“ в Лабытнанги и Харпе. К акции поддержки спецоперации присоединилась и скорая помощь Нового Уренгоя», — сообщает журналист.
В скорой помощи URA.RU пояснили, что кареты скорой не могут участвовать в автопробегах, поэтому решено было выразить поддержку спецоперации таким образом. «Мы решили общим собранием коллектива на планерке, что будем участвовать в акции. Мы нанесли наклейки на машины скорой медицинской помощи и по сей день они с ними работают», — сообщили в медучреждении.
Оперативно получить комментарий в РЖД не удалось. На звонок корреспондента там никто не ответил.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится армией России с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что главное — это уничтожение военной инфраструктуры Украины. При этом российским военным поставлена задача исключить жертвы среди мирного населения.
В Лабытнанги и Харпе тепловозы украсили в поддержку спецоперации России на Украине. Буквы Z и V, которые нанесены на технику военных, также появились на машинах скорой помощи в Новом Уренгое, передают корреспонденты URA.RU. «Помимо личных автомобилей многих ямальцев, буквами Z и V украсили локомотивы компании ОАО „РЖД“ в Лабытнанги и Харпе. К акции поддержки спецоперации присоединилась и скорая помощь Нового Уренгоя», — сообщает журналист. В скорой помощи URA.RU пояснили, что кареты скорой не могут участвовать в автопробегах, поэтому решено было выразить поддержку спецоперации таким образом. «Мы решили общим собранием коллектива на планерке, что будем участвовать в акции. Мы нанесли наклейки на машины скорой медицинской помощи и по сей день они с ними работают», — сообщили в медучреждении. Оперативно получить комментарий в РЖД не удалось. На звонок корреспондента там никто не ответил. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится армией России с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что главное — это уничтожение военной инфраструктуры Украины. При этом российским военным поставлена задача исключить жертвы среди мирного населения.