26 марта 2022
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Технику в ЯНАО украсили в поддержку спецоперации. Видео

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Город. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
Скорая помощь Нового Уренгоя поддержала спецоперацию РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Лабытнанги и Харпе тепловозы украсили в поддержку спецоперации России на Украине. Буквы Z и V, которые нанесены на технику военных, также появились на машинах скорой помощи в Новом Уренгое, передают корреспонденты URA.RU.

«Помимо личных автомобилей многих ямальцев, буквами Z и V украсили локомотивы компании ОАО „РЖД“ в Лабытнанги и Харпе. К акции поддержки спецоперации присоединилась и скорая помощь Нового Уренгоя», — сообщает журналист.

В скорой помощи URA.RU пояснили, что кареты скорой не могут участвовать в автопробегах, поэтому решено было выразить поддержку спецоперации таким образом. «Мы решили общим собранием коллектива на планерке, что будем участвовать в акции. Мы нанесли наклейки на машины скорой медицинской помощи и по сей день они с ними работают», — сообщили в медучреждении.

Оперативно получить комментарий в РЖД не удалось. На звонок корреспондента там никто не ответил.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится армией России с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что главное — это уничтожение военной инфраструктуры Украины. При этом российским военным поставлена задача исключить жертвы среди мирного населения.

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В Лабытнанги и Харпе тепловозы украсили в поддержку спецоперации России на Украине. Буквы Z и V, которые нанесены на технику военных, также появились на машинах скорой помощи в Новом Уренгое, передают корреспонденты URA.RU. «Помимо личных автомобилей многих ямальцев, буквами Z и V украсили локомотивы компании ОАО „РЖД“ в Лабытнанги и Харпе. К акции поддержки спецоперации присоединилась и скорая помощь Нового Уренгоя», — сообщает журналист. В скорой помощи URA.RU пояснили, что кареты скорой не могут участвовать в автопробегах, поэтому решено было выразить поддержку спецоперации таким образом. «Мы решили общим собранием коллектива на планерке, что будем участвовать в акции. Мы нанесли наклейки на машины скорой медицинской помощи и по сей день они с ними работают», — сообщили в медучреждении. Оперативно получить комментарий в РЖД не удалось. На звонок корреспондента там никто не ответил. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится армией России с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что главное — это уничтожение военной инфраструктуры Украины. При этом российским военным поставлена задача исключить жертвы среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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