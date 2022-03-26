В протестном курганском районе второй раз срывается реформа

Власти Притобольного района во второй раз попытаются провести муниципальную реформу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Притобольного района Курганской области предприняли вторую попытку провести муниципальную реформу по объединению всех поселений в единый округ. Решение местной думы об этом опубликовано на сайте районной администрации. Однако население некоторых сельсоветов уже выступило против объединения, что является основанием для отмены реформы.

«Инициировать процедуру преобразования муниципальных образований путем их объединения в одно муниципальное образование с наделением его статусом муниципального округа. Назначить публичные слушания по вопросу преобразования всех поселений, входящих в состав Притобольного района Курганской области, на 13 апреля», — говорится в решении Притобольной районной думы.

В некоторых сельсоветах района уже прошли публичные слушания по данному вопросу. Как минимум в трех из них жители выступили против объединения. «Выразить несогласие населения Березовского сельсовета на преобразование муниципальных образований, входящих в состав Притобольного района, путем объединения в одно муниципальное образование», — указано в решении Березовской сельской думы, опубликованном на сайте администрации района. Аналогичные решения приняты думами Давыдовского и Боровлянского сельсоветов. В некоторых муниципалитетах население поддержало реформу.

По закону объединение района в округ не может состояться, если жители хотя бы двух сельсоветов высказались против этого. В 2021 году в Притобольном районе уже пытались провести такую муниципальную реформу, но тогда против нее проголосовали жители четырех сельсоветов. После этого экс-глава района Дмитрий Лесовой ушел в отставку. Новым главой стала Лариса Злыднева, которая до этого руководила Плотниковским сельсоветом, проголосовавшим год назад против муниципальной реформы.

Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году глава региона Вадим Шумков. По его словам, она помогает снизить на местах число неэффективных начальников. К настоящему времени более половины районов Курганской области преобразованы в округа.

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