Кремль встревожили высказывания Байдена про Путина

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за высказываниями Джо Байдена Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле встревожены заявлением президента США Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин не может оставаться у власти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это заявление, которое вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Ранее Байден заявил, что Путин не может оставаться у власти, а Россия не выиграет спецоперацию на Украине. В Белом доме объяснились и заявили, что речь не шла о смене власти в России. Позже Байден сделал аналогичное заявление, передает «Национальная служба новостей». Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что высказывание президента Америки не отражает политику США и было сделано на эмоциях, пишет RT.