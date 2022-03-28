Кремль встревожили высказывания Байдена про Путина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, президент РФ, песков дмитрий, микрофон, путин владимир
Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за высказываниями Джо Байдена Фото:

В Кремле встревожены заявлением президента США Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин не может оставаться у власти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это заявление, которое вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Ранее Байден заявил, что Путин не может оставаться у власти, а Россия не выиграет спецоперацию на Украине. В Белом доме объяснились и заявили, что речь не шла о смене власти в России. Позже Байден сделал аналогичное заявление, передает «Национальная служба новостей». Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что высказывание президента Америки не отражает политику США и было сделано на эмоциях, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле встревожены заявлением президента США Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин не может оставаться у власти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это заявление, которое вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее Байден заявил, что Путин не может оставаться у власти, а Россия не выиграет спецоперацию на Украине. В Белом доме объяснились и заявили, что речь не шла о смене власти в России. Позже Байден сделал аналогичное заявление, передает «Национальная служба новостей». Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что высказывание президента Америки не отражает политику США и было сделано на эмоциях, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...