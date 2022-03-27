Глава СКР взял под контроль дело челябинского бойца ММА

Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу «Безумного Макса» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о задержанном в Москве челябинском бойце ММА по прозвищу «Безумный Макс» (Новоселов), которого обвинили в изнасиловании и избиении 18-летней студентки. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«По данным следствия, ночью 27 марта 2022 года 49-летний уроженец Челябинской области, находясь в Москве, познакомился в развлекательном заведении с 18-летней девушкой. После чего он избил и изнасиловал ее», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). С фигурантом дела проводятся следственные действия и ему назначены судебные экспертизы.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Новоселов в своем Instagram (запрещен на территории РФ из-за принадлежности к признанной экстремистской компании Meta) выложил видео из полицейского участка, сопроводив его подписью «В полиции. За все, что снял». Ранее он выкладывал в сторис своего аккаунта видео из Донбасса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам