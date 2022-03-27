ТАСС: задержан челябинский спортсмен, приехавший из Донбасса

27 марта 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали в Москве челябинског обойца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве задержан челябинский боец ММА Максим «Безумный Макс» Новоселов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. «Новоселов задержан и доставлен в ОВД Митино», — сообщил источник агентства. Он уточнил, что с уральцем будут проводиться следственные действия. Сам Новоселов в своем Instagram (запрещен на территории РФ) выложил видео из полицейского участка, сопроводив его подписью «В полиции. За все, что снял». Ранее он выкладывал в сторис своего аккаунта видео из Донбасса. Между тем на сайте СК РФ по Москве появилась информация, что некий 49-летний уроженец Челябинской области задержан по подозрению в избиении и изнасиловании 18-летней студентки. В 1990-х Новоселов отбывал срок по обвинению в убийстве. А в 2007 году стал чемпионом Европы по боевому самбо в категории свыше 100 кг. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве задержан челябинский боец ММА Максим «Безумный Макс» Новоселов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. «Новоселов задержан и доставлен в ОВД Митино», — сообщил источник агентства. Он уточнил, что с уральцем будут проводиться следственные действия. Сам Новоселов в своем Instagram (запрещен на территории РФ) выложил видео из полицейского участка, сопроводив его подписью «В полиции. За все, что снял». Ранее он выкладывал в сторис своего аккаунта видео из Донбасса. Между тем на сайте СК РФ по Москве появилась информация, что некий 49-летний уроженец Челябинской области задержан по подозрению в избиении и изнасиловании 18-летней студентки. В 1990-х Новоселов отбывал срок по обвинению в убийстве. А в 2007 году стал чемпионом Европы по боевому самбо в категории свыше 100 кг.