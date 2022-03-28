Лавров оценил шансы на договоренность РФ и Украины

28 марта 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Лавров рассказал о возможности договориться по вопросу Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России и Украины есть шанс договориться по вопросу спецоперации. Об этом в интервью сербским СМИ сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Я вижу, что шансы на договоренность есть. Потому что понимание грубейших многолетних ошибок наших западных партнеров… сейчас присутствует. Хотя по понятным причинам об этом вслух они едва ли скажут», — приводит слова Лаврова РИА «Новости». Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Обе страны уже провели ряд переговоров, однако видимых результатов у них нет. Позже участники переговорной группы Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Представитель РФ на переговорах Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд пройдет в Турции 28—30 марта. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У России и Украины есть шанс договориться по вопросу спецоперации. Об этом в интервью сербским СМИ сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Я вижу, что шансы на договоренность есть. Потому что понимание грубейших многолетних ошибок наших западных партнеров… сейчас присутствует. Хотя по понятным причинам об этом вслух они едва ли скажут», — приводит слова Лаврова РИА «Новости». Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Обе страны уже провели ряд переговоров, однако видимых результатов у них нет. Позже участники переговорной группы Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Представитель РФ на переговорах Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд пройдет в Турции 28—30 марта.