Презентация Россграма перенесена

Российская соцсеть не укладывается в сроки запуска Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Запуск приложения Россграм, призванного стать российским аналогом Instagram (запрещен на территории РФ), перенесен. С работой приложения возникли сложности.

Россграм анонсировал презентацию соцсети 28 марта 2022 года. Доступ к сайту должны были должны были получить топ-блогеры и партнеры. Сейчас на сайте отечественной разработки никакой информации о презентации нет. Официальных заявлений компания также не делала.

«Существуют серьезные сомнения в успехе проекта», — заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков РИА «Новости». Экспертов смущает факт запуска страницы для сбора контактов аудитории на бесплатном конструкторе.

Ранее о создании новой социальной сети «Россграм» заявил Александр Зобов, назвавший себя сокурсником создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. «Обычные пользователи» должны получить доступ к соцсети в апреле 2022 года.