Презентация Россграма перенесена

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Российская соцсеть не укладывается в сроки запуска Фото:

Запуск приложения Россграм, призванного стать российским аналогом Instagram (запрещен на территории РФ), перенесен. С работой приложения возникли сложности.

Россграм анонсировал презентацию соцсети 28 марта 2022 года. Доступ к сайту должны были должны были получить топ-блогеры и партнеры. Сейчас на сайте отечественной разработки никакой информации о презентации нет. Официальных заявлений компания также не делала.

«Существуют серьезные сомнения в успехе проекта», — заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков РИА «Новости». Экспертов смущает факт запуска страницы для сбора контактов аудитории на бесплатном конструкторе.

Ранее о создании новой социальной сети «Россграм» заявил Александр Зобов, назвавший себя сокурсником создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. «Обычные пользователи» должны получить доступ к соцсети в апреле 2022 года.

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Запуск приложения Россграм, призванного стать российским аналогом Instagram (запрещен на территории РФ), перенесен. С работой приложения возникли сложности. Россграм анонсировал презентацию соцсети 28 марта 2022 года. Доступ к сайту должны были должны были получить топ-блогеры и партнеры. Сейчас на сайте отечественной разработки никакой информации о презентации нет. Официальных заявлений компания также не делала. «Существуют серьезные сомнения в успехе проекта», — заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков РИА «Новости». Экспертов смущает факт запуска страницы для сбора контактов аудитории на бесплатном конструкторе. Ранее о создании новой социальной сети «Россграм» заявил Александр Зобов, назвавший себя сокурсником создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. «Обычные пользователи» должны получить доступ к соцсети в апреле 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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