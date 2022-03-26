Мэр из ХМАО ушел в отставку по семейным обстоятельствам

Глава Покачей Владимир Степура в этой должности проработает до конца марта Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Глава Покачей (ХМАО) Владимир Степура уходит в отставку по семейным обстоятельствам. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«В семье Владимира Ивановича произошла личная трагедия в 2021 году. После чего он задумался об отставке и вот сейчас реализовал это желание. Со своими коллегами-главами муниципалитетов и губернатором Югры [Натальей Комаровой] он простился 26 марта, во время совещания в Ханты-Мансийске», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе мэрии Покачей сообщили URA.RU, что решение об отставке было связано с семейными обстоятельствами. «Глава города на своем пробудет до конца марта, после чего он планирует уехать за пределы региона. Исполнять обязанности будет кто-то из заместителей. Ожидается, что конкурс по выборам нового главы города пройдет в конце апреля», — прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что Степура написал заявление об отставке. Губернатор ХМАО поддержала это решение.