ФОМ: россияне раскрыли отношение к спецоперации на Украине

28 марта 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большинство россиян (73% опрошенных) считают, что решение о проведении специальной операции на Украине было правильным. Данные опроса от 20 марта опубликованы на сайте «Фонда общественного мнения». 73% опрошенных россиян положительно ответили на вопрос: «Решение о проведении военной операции было правильным или неправильным?». Остальные 14% усомнились в верности решения правительства. ФОМ также задал респондентам вопрос о целях России в спецоперации. 71% опрошенных считают, что власти РФ планируют «обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО». 52% видят в операции возможность защитить население ДНР и ЛНР. 21% россиян предполагают, что Россия хочет «изменить политический курс Украины и отстранить националистов от власти». Всего лишь 10% считают, что в планы РФ входит ликвидация государственности Украины и присоединение ее к территориям России. Спецоперация по освобождению жителей Донецкой и Луганской народных республик началась 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины и помощь жителям Донбасса, страдающим от агрессии киевских властей. Оккупация территорий в задачи ВС РФ не входит. В различных СМИ появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых дома. Ранее Пятый канал опубликовал видео проникновения в логово одного из главарей националистов в Бердянске. Династия преступных организации продолжается и по сей день. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Большинство россиян (73% опрошенных) считают, что решение о проведении специальной операции на Украине было правильным. Данные опроса от 20 марта опубликованы на сайте «Фонда общественного мнения». 73% опрошенных россиян положительно ответили на вопрос: «Решение о проведении военной операции было правильным или неправильным?». Остальные 14% усомнились в верности решения правительства. ФОМ также задал респондентам вопрос о целях России в спецоперации. 71% опрошенных считают, что власти РФ планируют «обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО». 52% видят в операции возможность защитить население ДНР и ЛНР. 21% россиян предполагают, что Россия хочет «изменить политический курс Украины и отстранить националистов от власти». Всего лишь 10% считают, что в планы РФ входит ликвидация государственности Украины и присоединение ее к территориям России. Спецоперация по освобождению жителей Донецкой и Луганской народных республик началась 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины и помощь жителям Донбасса, страдающим от агрессии киевских властей. Оккупация территорий в задачи ВС РФ не входит. В различных СМИ появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых дома. Ранее Пятый канал опубликовал видео проникновения в логово одного из главарей националистов в Бердянске. Династия преступных организации продолжается и по сей день.