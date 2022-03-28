28 марта 2022

В России заработал второй аналог запрещенного Instagram. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальная сеть Clubhouse. Екатеринбург, телефон, соцсети, iphone, социальная сеть, clubhouse, клабхаус
На данный момент доступна бета-версия приложения Фото:
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Блокировка Facebook и Instagram

В России началась работа бета-версии аналога социальной сети Instagram (внесен в список запрещенных сайтов). Приложение Now запустила команда во главе с бывшим сотрудником «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Облака» Дмитрием Марининым.

«Now — это приложение, позволяющее делиться фотографиями с друзьями и близкими. Вы также можете найти тут клиентов для своего бизнеса», — сообщается на сайте социальной сети. Бета-версия приложения доступна для IOS и Android.

На данный момент приложение работает, в этом убедился корреспондент URA.RU. Сообщается, что в сети уже зарегистрировались более 5000 пользователей.

Страница основателя сети Дмитрия Маринина
Фото:

Ранее сообщалось, что в России готовится запуск новой соцсети «Россграм». Старт работы планировался на 28 марта, основателем соцсети является сокурсник Дмитрия Дурова Александр Зобов.

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В России началась работа бета-версии аналога социальной сети Instagram (внесен в список запрещенных сайтов). Приложение Now запустила команда во главе с бывшим сотрудником «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Облака» Дмитрием Марининым. «Now — это приложение, позволяющее делиться фотографиями с друзьями и близкими. Вы также можете найти тут клиентов для своего бизнеса», — сообщается на сайте социальной сети. Бета-версия приложения доступна для IOS и Android. На данный момент приложение работает, в этом убедился корреспондент URA.RU. Сообщается, что в сети уже зарегистрировались более 5000 пользователей. Ранее сообщалось, что в России готовится запуск новой соцсети «Россграм». Старт работы планировался на 28 марта, основателем соцсети является сокурсник Дмитрия Дурова Александр Зобов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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