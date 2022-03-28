В России началась работа бета-версии аналога социальной сети Instagram (внесен в список запрещенных сайтов). Приложение Now запустила команда во главе с бывшим сотрудником «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Облака» Дмитрием Марининым.
«Now — это приложение, позволяющее делиться фотографиями с друзьями и близкими. Вы также можете найти тут клиентов для своего бизнеса», — сообщается на сайте социальной сети. Бета-версия приложения доступна для IOS и Android.
На данный момент приложение работает, в этом убедился корреспондент URA.RU. Сообщается, что в сети уже зарегистрировались более 5000 пользователей.
В России началась работа бета-версии аналога социальной сети Instagram (внесен в список запрещенных сайтов). Приложение Now запустила команда во главе с бывшим сотрудником «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Облака» Дмитрием Марининым. «Now — это приложение, позволяющее делиться фотографиями с друзьями и близкими. Вы также можете найти тут клиентов для своего бизнеса», — сообщается на сайте социальной сети. Бета-версия приложения доступна для IOS и Android. На данный момент приложение работает, в этом убедился корреспондент URA.RU. Сообщается, что в сети уже зарегистрировались более 5000 пользователей. Ранее сообщалось, что в России готовится запуск новой соцсети «Россграм». Старт работы планировался на 28 марта, основателем соцсети является сокурсник Дмитрия Дурова Александр Зобов.