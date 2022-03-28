В России заработал второй аналог запрещенного Instagram. Скрин

29 марта 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

На данный момент доступна бета-версия приложения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram В России началась работа бета-версии аналога социальной сети Instagram (внесен в список запрещенных сайтов). Приложение Now запустила команда во главе с бывшим сотрудником «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Облака» Дмитрием Марининым. «Now — это приложение, позволяющее делиться фотографиями с друзьями и близкими. Вы также можете найти тут клиентов для своего бизнеса», — сообщается на сайте социальной сети. Бета-версия приложения доступна для IOS и Android. На данный момент приложение работает, в этом убедился корреспондент URA.RU. Сообщается, что в сети уже зарегистрировались более 5000 пользователей. Страница основателя сети Дмитрия Маринина Фото: Now Ранее сообщалось, что в России готовится запуск новой соцсети «Россграм». Старт работы планировался на 28 марта, основателем соцсети является сокурсник Дмитрия Дурова Александр Зобов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России началась работа бета-версии аналога социальной сети Instagram (внесен в список запрещенных сайтов). Приложение Now запустила команда во главе с бывшим сотрудником «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Облака» Дмитрием Марининым. «Now — это приложение, позволяющее делиться фотографиями с друзьями и близкими. Вы также можете найти тут клиентов для своего бизнеса», — сообщается на сайте социальной сети. Бета-версия приложения доступна для IOS и Android. На данный момент приложение работает, в этом убедился корреспондент URA.RU. Сообщается, что в сети уже зарегистрировались более 5000 пользователей. Ранее сообщалось, что в России готовится запуск новой соцсети «Россграм». Старт работы планировался на 28 марта, основателем соцсети является сокурсник Дмитрия Дурова Александр Зобов.