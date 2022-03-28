В ООН призвали расследовать обвинения в пытках над военными РФ

29 марта 2022 в 02:39 Размер текста - 17 +

В ООН выразили обеспокоенность по поводу видео с пытками над пленными РФ Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ООН призвали расследовать ситуацию с сообщениями о пытках над российскими военными на Украине, заявила глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер. Видеокадры, на которых украинские военные простреливают ноги пленным РФ, были распространены в интернете. «Мы призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео», — заявила Богнер. Об этом она сообщила на телеканале CNN. Богнер добавила, что ООН проверяет все опубликованные материалы, сказав, что кадры «вызывают серьезную обеспокоенность». Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выявлять и расследовать все факты пыток над российскими военными со стороны украинской армии. Он подчеркнул, что необходимо расследовать обстоятельства и принять необходимые меры, чтобы установить виновных. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет, заявил президент РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ООН призвали расследовать ситуацию с сообщениями о пытках над российскими военными на Украине, заявила глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер. Видеокадры, на которых украинские военные простреливают ноги пленным РФ, были распространены в интернете. «Мы призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео», — заявила Богнер. Об этом она сообщила на телеканале CNN. Богнер добавила, что ООН проверяет все опубликованные материалы, сказав, что кадры «вызывают серьезную обеспокоенность». Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выявлять и расследовать все факты пыток над российскими военными со стороны украинской армии. Он подчеркнул, что необходимо расследовать обстоятельства и принять необходимые меры, чтобы установить виновных. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет, заявил президент РФ.