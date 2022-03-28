Мэрия Екатеринбурга сломала план бизнесменов на стройку у ЦПКиО. Это меняет правила игры в городе

29 марта 2022 в 08:54 Размер текста - 17 +

По слухам, на землю у ЦПКиО претендовали едва ли не все крупные городские строители Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мэрия Екатеринбурга, как и анонсировало URA.RU, наложила запрет на строительство жилья у входа в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. На закрытом заседании комиссии по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), где состоят чиновники, девелоперы и эксперты, 25 марта участок, на котором располагается парковка при спорткомплексе «Луч», перевели из зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения) в зону Ц-3 (зона транспортной инфраструктуры). Внимание общественности к этой земле связано с тем, что ранее свердловское мингосимущества выставило ее на торги. И зона Ц-2 позволяла возвести на этом месте высотку. «Интерес к участку, насколько я знаю, проявляли все крупные городские застройщики. После того, как решение комиссии окончательно утвердит гордума, на этом месте, кроме парковки, ничего сделать будет нельзя», — рассказал источник, участвовавший в заседании 25 марта. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга блокирует стройку высотки у входа в ЦПКиО Открыто о своих планах на участок у входа в ЦПКиО высказывается пока только Acons group, у которой рядом жилой комплекс «Клевер парк». «На данный момент градостроительная документация предполагает размещение автомобильной стоянки на данном участке. Если мы получим право его аренды по результатам аукциона, то, соответственно, будем реализовывать запланированный паркинг, необходимость которого в этой локации для нас очевидна», — рассказали URA.RU в пресс-службе застройщика. В то же время еще один источник, знакомый с позицией муниципальных властей, отметил, что с большой долей вероятности, на земле не будет и паркинга. «Есть вероятность, что участок перейдет из областной собственности в городскую. И, кроме парковки, которая есть сейчас, там ничего не будет. Никакого дополнительного строительства», — анонсировал инсайдер. Говорят, действия чиновников на этом небольшом участке уже заставили бизнесменов сменить тактику. Теперь многие из них перед тем, как купить или взять в аренду какую-то землю, якобы советуются с мэрией, чтобы в дальнейшем не попасть впросак. «Такого раньше не было», — констатирует собеседник. Узнать, правда ли это, у профильного замглавы города Рустама Галямова не удалось — он воздержался от комментариев, назвав их преждевременными. На месте, выделенном красном, могла появиться высотка Фото: материалы комиссии по ПЗЗ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэрия Екатеринбурга, как и анонсировало URA.RU, наложила запрет на строительство жилья у входа в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. На закрытом заседании комиссии по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), где состоят чиновники, девелоперы и эксперты, 25 марта участок, на котором располагается парковка при спорткомплексе «Луч», перевели из зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения) в зону Ц-3 (зона транспортной инфраструктуры). Внимание общественности к этой земле связано с тем, что ранее свердловское мингосимущества выставило ее на торги. И зона Ц-2 позволяла возвести на этом месте высотку. «Интерес к участку, насколько я знаю, проявляли все крупные городские застройщики. После того, как решение комиссии окончательно утвердит гордума, на этом месте, кроме парковки, ничего сделать будет нельзя», — рассказал источник, участвовавший в заседании 25 марта. Открыто о своих планах на участок у входа в ЦПКиО высказывается пока только Acons group, у которой рядом жилой комплекс «Клевер парк». «На данный момент градостроительная документация предполагает размещение автомобильной стоянки на данном участке. Если мы получим право его аренды по результатам аукциона, то, соответственно, будем реализовывать запланированный паркинг, необходимость которого в этой локации для нас очевидна», — рассказали URA.RU в пресс-службе застройщика. В то же время еще один источник, знакомый с позицией муниципальных властей, отметил, что с большой долей вероятности, на земле не будет и паркинга. «Есть вероятность, что участок перейдет из областной собственности в городскую. И, кроме парковки, которая есть сейчас, там ничего не будет. Никакого дополнительного строительства», — анонсировал инсайдер. Говорят, действия чиновников на этом небольшом участке уже заставили бизнесменов сменить тактику. Теперь многие из них перед тем, как купить или взять в аренду какую-то землю, якобы советуются с мэрией, чтобы в дальнейшем не попасть впросак. «Такого раньше не было», — констатирует собеседник. Узнать, правда ли это, у профильного замглавы города Рустама Галямова не удалось — он воздержался от комментариев, назвав их преждевременными.