28 марта 2022

В Челябинской области построят четырехполосную трассу до Миасса. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, дорожные работы, трасса, ремонт моста, м5, автодорога, путепровод, ремонт дороги, дорога, автомобильный мост, автотранспорт, автомобильная дорога
Работы по расширению трассы М-5 «Урал» начнутся весной Фото:

В Челябинской области заключили контракт на реконструкцию участка трассы М-5 «Урал» в сторону Миасса. В результате дорога на нем станет четырехполосной, сообщили URA.RU 29 марта в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Закончить работы предполагается осенью.

«Госконтракт на капремонт автодроги М-5 „Урал“ на участке км 1780+500 — км 1790+358 заключен в организацией „Союз Автодор“. Пропускная способность увеличится в два раза. Финансировать работы будет федеральный бюджет, начать их планируется весной и завершить осенью», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На период капремонта работы будут вести по одной полосе движения при систематическом движении транспорта по другой. Контракт предполагает капремонт трех примыканий, строительство разделительной полосы с установкой барьерного ограждения и разворотной петли с переходно-скоростными полосами, а также укрепление обочин и откосов.

Конструкцию дорожной одежды усилят верхним слоем покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси и слоем асфальтобетона. Для повышения прочности между слоями устроят армирующую прослойку из георешетки. Также будет восстановлена система водоотвода, заменены дорожные знаки, сигнальные столбики, разметку выполнят холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками.

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В Челябинской области заключили контракт на реконструкцию участка трассы М-5 «Урал» в сторону Миасса. В результате дорога на нем станет четырехполосной, сообщили URA.RU 29 марта в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Закончить работы предполагается осенью. «Госконтракт на капремонт автодроги М-5 „Урал“ на участке км 1780+500 — км 1790+358 заключен в организацией „Союз Автодор“. Пропускная способность увеличится в два раза. Финансировать работы будет федеральный бюджет, начать их планируется весной и завершить осенью», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. На период капремонта работы будут вести по одной полосе движения при систематическом движении транспорта по другой. Контракт предполагает капремонт трех примыканий, строительство разделительной полосы с установкой барьерного ограждения и разворотной петли с переходно-скоростными полосами, а также укрепление обочин и откосов. Конструкцию дорожной одежды усилят верхним слоем покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси и слоем асфальтобетона. Для повышения прочности между слоями устроят армирующую прослойку из георешетки. Также будет восстановлена система водоотвода, заменены дорожные знаки, сигнальные столбики, разметку выполнят холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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