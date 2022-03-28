Работы по расширению трассы М-5 «Урал» начнутся весной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области заключили контракт на реконструкцию участка трассы М-5 «Урал» в сторону Миасса. В результате дорога на нем станет четырехполосной, сообщили URA.RU 29 марта в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Закончить работы предполагается осенью.

«Госконтракт на капремонт автодроги М-5 „Урал“ на участке км 1780+500 — км 1790+358 заключен в организацией „Союз Автодор“. Пропускная способность увеличится в два раза. Финансировать работы будет федеральный бюджет, начать их планируется весной и завершить осенью», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На период капремонта работы будут вести по одной полосе движения при систематическом движении транспорта по другой. Контракт предполагает капремонт трех примыканий, строительство разделительной полосы с установкой барьерного ограждения и разворотной петли с переходно-скоростными полосами, а также укрепление обочин и откосов.

Конструкцию дорожной одежды усилят верхним слоем покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси и слоем асфальтобетона. Для повышения прочности между слоями устроят армирующую прослойку из георешетки. Также будет восстановлена система водоотвода, заменены дорожные знаки, сигнальные столбики, разметку выполнят холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками.

Скрин: пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»