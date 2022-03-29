Глава МВД наградил силовика из Перми, остановившего на ходу фуру

29 марта 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

Майор полиции из Добрянки удостоился государственной награды Фото: Илья Московец © URA.RU Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил сотрудника ДПС из Добрянки (Пермский край) Александра Шехирева, на ходу остановившего фуру с погибшим в ней водителем. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Указ о награждении полицейского подписал президент России Владимир Путин. Новость по теме МВД наградит пермского полицейского, остановившего фуру на ходу «Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил сотрудников центрального аппарата и территориальных органов ведомства, которые указом президента Российской Федерации удостоены госнаград. В числе награжденных старший оперуполномоченный группы по розыску ОУР ОМВД России по Добрянскому городскому округу майор полиции Александр Шехирев», — говорится в сообщении. URA.RU рассказывало, что в октябре 2021 года Шехирев смог предотвратить крупное ДТП. Находясь на службе, он заметил ехавшую по трассе фуру, за рулем которой никого не было. Грузовик выехал на встречную полосу. Сотрудник полиции догнал фуру на служебном автомобиле и на ходу запрыгнул в нее. Оказалось, что водитель, находившийся за рулем грузовика, скоропостижно скончался. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил сотрудника ДПС из Добрянки (Пермский край) Александра Шехирева, на ходу остановившего фуру с погибшим в ней водителем. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Указ о награждении полицейского подписал президент России Владимир Путин. «Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил сотрудников центрального аппарата и территориальных органов ведомства, которые указом президента Российской Федерации удостоены госнаград. В числе награжденных старший оперуполномоченный группы по розыску ОУР ОМВД России по Добрянскому городскому округу майор полиции Александр Шехирев», — говорится в сообщении. URA.RU рассказывало, что в октябре 2021 года Шехирев смог предотвратить крупное ДТП. Находясь на службе, он заметил ехавшую по трассе фуру, за рулем которой никого не было. Грузовик выехал на встречную полосу. Сотрудник полиции догнал фуру на служебном автомобиле и на ходу запрыгнул в нее. Оказалось, что водитель, находившийся за рулем грузовика, скоропостижно скончался.