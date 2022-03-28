Прокуратура заставит мэрию Кургана ремонтировать дороги

Суд обязал администрацию Кургана отремонтировать несколько участков дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд обязал администрацию Кургана привести проезжие части на нескольких дорогах города в соответствие со стандартами и нормами. С исковым заявлением к мэрии обращался прокурор города, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратурой города проведена проверка соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Установлено, что на проезжей части по улицам Томина, Кремлева, Сухэ-Батора в Кургане имеются дефекты дорожного покрытия», — говорится в сообщении на сайте надзорного органа.

Помимо этого, на улице Мальцева проверяющие обнаружили сломанную крышку люка смотрового колодца. На участках улиц Омская, Баумана и Калинина нет линий стационарного освещения.

Прокурор обратился в Курганский городской суд с исковым заявлением, в котором потребовал от мэрии привести проезжие части и стационарное освещение дорог в соответствие со стандартами и техническими нормами. «Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу», — отмечают в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что на участках дорог по улице Томина (между домами №81 и №83), улице Свердлова (в районе дома по адресу улица Зорге, 18а) и улице Победы (на участке от улицы Кремлева до дома по улице Сухэ-Батора, 3а) прокуратура обнаружила выбоины и проломы, превышающие предельно допустимые размеры. По данным ГИБДД, без ремонта эти участки не пригодны для эксплуатации, так как затрудняют движение машин с разрешенной скоростью.

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