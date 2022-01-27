Мэрию Кургана заставляют ремонтировать разбитые дороги

В прокуратуре отметили, что необходимо отремонтировать несколько участков дорог (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представители прокуратуры требуют от местных чиновников отремонтировать поврежденные участки дорог. Данное сообщение было размещено 28 января на сайте областной прокуратуры.

«Прокуратурой города направлено административное исковое заявление в Курганский городской суд с требованием обязать муниципалитет привести дорожное покрытие в соответствие с нормативными требованиями. Заявление находится на рассмотрении», — указано в сообщении.

Сотрудники прокуратуры отметили, что на участках дорог между домами №81 и №83 ул. Томина, ул. Свердлова в районе дома №18а ул. Р. Зорге и ул. Победы на участке от ул. Кремлева до дома №3а ул. Сухэ-Батора есть выбоины и проломы, которые превышают предельно допустимые размеры. В ведомстве привели комментарий ГИБДД, что без ремонта эти участки не будут пригодны для движения, так как затрудняют движение машин с разрешенной скоростью.

Ранее представители мэрии раскритиковали состояние проезжей части на участке улицы Куйбышева, где в течение 2021 года проводились работы по модернизации коллектора. В декабре на этом участке асфальт укладывали в снег.