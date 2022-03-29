Бойцы ДНР: пьяные солдаты ВСУ в Мариуполе прятались за детьми. Видео

29 марта 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

В подвале этой школы Мариуполя нашли изуродованное тело женщины со свастикой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты Вооруженных сил Украины прятались в одной из школ Мариуполя за спинами детей и женщин. В свободное время они употребляли алкоголь и рисовали свастику на стенах. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий и рассказывают бойцы Донецкой народной республики (ДНР). «Это школа. Дети здесь скрывались вместе с женщинами. Они были защитой, щитом. Нам по ним нельзя было бомбить, потому что тут были дети. Когда они уходили отсюда, бомбили. Они бьют по жилым домам. У них святого ничего нет. Здесь творили, что хотели. Посмотрите, что тут творится: кругом свастика, патроны, бутылки из-под алкоголя», — рассказывает один из бойцов ДНР. В самой школе корреспондент URA.RU обнаружил несколько типов оружия, брошенных солдатами ВСУ, «цинки» с патронами и бутылки из-под алкоголя. В каждом из кабинетов выбиты окна и разбросаны школьные принадлежности. В некоторых кабинетах мусор от продуктов остался на полу. В подвале этой школы Мариуполя нашли изуродованное тело женщины со свастикой. С украинской стороны продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган», неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Солдаты Вооруженных сил Украины прятались в одной из школ Мариуполя за спинами детей и женщин. В свободное время они употребляли алкоголь и рисовали свастику на стенах. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий и рассказывают бойцы Донецкой народной республики (ДНР). «Это школа. Дети здесь скрывались вместе с женщинами. Они были защитой, щитом. Нам по ним нельзя было бомбить, потому что тут были дети. Когда они уходили отсюда, бомбили. Они бьют по жилым домам. У них святого ничего нет. Здесь творили, что хотели. Посмотрите, что тут творится: кругом свастика, патроны, бутылки из-под алкоголя», — рассказывает один из бойцов ДНР. В самой школе корреспондент URA.RU обнаружил несколько типов оружия, брошенных солдатами ВСУ, «цинки» с патронами и бутылки из-под алкоголя. В каждом из кабинетов выбиты окна и разбросаны школьные принадлежности. В некоторых кабинетах мусор от продуктов остался на полу. В подвале этой школы Мариуполя нашли изуродованное тело женщины со свастикой. С украинской стороны продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган», неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».