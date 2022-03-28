Депутаты придумали курганцам новые штрафы

Новые штрафы для владельцев собак приняли депутаты облдумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области будут штрафовать владельцев собак, которые не соблюдают обязанности по их содержанию. Данное решение было принято 29 марта на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«Данным проектом предлагается установить административную ответственность за несоблюдение владельцами собак обязанностей по выгулу собак в неустановленных местах, а также за загрязнение общественных территорий. <…> Ко второму чтению проект закона был доработан», — рассказал на заседании депутат облдумы Родион Вяткин, представляющий комитет, участники которого предложили этот законопроект.

Жителям региона будет грозить штраф в размере от 2 000 до 5 000 рублей. Для должностных лиц он составит от 10 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей. Штрафы, например, коснутся тех, кто в неустановленных местах выгуливает собак без короткого поводка и намордника.

По словам председателя облдумы Дмитрия Фролова, необходимость принятия закона связана с частотой нападения собак на граждан. В январе в Шадринске бродячая собака пыталась прокусить рукав куртки женщины и вгрызалась в капюшон ее дочери.