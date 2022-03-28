Пропавшая в Тюмени пенсионерка умерла по пути в больницу

Тюменку нашли на набережной, но по пути в больницу она умерла Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пожилая жительница Тюмени, пропавшая 27 марта в районе Березняки, была найдена на городской набережной и передана медикам, однако скончалась по пути в больницу. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Женщину нашли на набережной. Очевидцы вызвали скорую помощь. Уже после ее гибели стало известно, что это именно та пенсионерка, которую родные разыскивали с 27 марта», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

Смерть тюменки агентству подтвердили в следственном управлении СК РФ по региону. Однако не стали уточнять, та ли эта женщина, которая пропала в воскресенье.

«Днем 28 марта на набережной в Тюмени обнаружена женщина 1956 года рождения. По дороге в больницу она скончалась в автомобиле скорой помощи», — рассказали в ведомстве. Там подчеркнули, что признаков криминальной смерти в данном деле не обнаружено, проводится проверка.

Ранее URA.RU писало, что в Березняках ушла из дома и не вернулась пожилая женщина 65 лет. Позднее стало известно, что она была найдена погибшей.