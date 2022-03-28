Губернатор ХМАО отчитала мэра за ситуацию с коронавирусом

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала мэра Березовского района Павла Артеева из-за низкого уровня вакцинации жителей района. В своем докладе во время регионального оперативного штаба мэр доложил о 80% вакцинированных от плана и признал, что темпы вакцинации низкие.
«Действительно, у нас низкие темпы по вакцинации. <…> Есть категории, которые категорично отказываются прививаться», — сказал Артеев. После этого глава региона упрекнула мэра в том, что в соседнем районе — Октябрьском, вакцинация идет с опережением плана. «Подумайте и поговорите с жителями. Если вас не слушают, мою точку зрения не считают, к врачу не прислушиваются, то может быть к соседям прислушаются. Предлагайте нестандартные решения. Сколько будем еще болеть? Посмотрите, у нас статистика, самое большее количество даже в абсолютных цифрах, на уровне крупнейших городов», — сказала Комарова.
Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор по ХМАО предложил жителям региона проходить ревакцинацию через полгода, не дожидаясь истечения срока QR-кода. Такое предложение поступило из-за снижения темпов вакцинации.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала мэра Березовского района Павла Артеева из-за низкого уровня вакцинации жителей района. В своем докладе во время регионального оперативного штаба мэр доложил о 80% вакцинированных от плана и признал, что темпы вакцинации низкие. «Действительно, у нас низкие темпы по вакцинации. <…> Есть категории, которые категорично отказываются прививаться», — сказал Артеев. После этого глава региона упрекнула мэра в том, что в соседнем районе — Октябрьском, вакцинация идет с опережением плана. «Подумайте и поговорите с жителями. Если вас не слушают, мою точку зрения не считают, к врачу не прислушиваются, то может быть к соседям прислушаются. Предлагайте нестандартные решения. Сколько будем еще болеть? Посмотрите, у нас статистика, самое большее количество даже в абсолютных цифрах, на уровне крупнейших городов», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор по ХМАО предложил жителям региона проходить ревакцинацию через полгода, не дожидаясь истечения срока QR-кода. Такое предложение поступило из-за снижения темпов вакцинации.