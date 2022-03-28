28 марта 2022
26 марта 2022
25 марта 2022

Губернатор ХМАО отчитала мэра за ситуацию с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала мэра Березовского района из-за низких темпов вакцинации Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала мэра Березовского района Павла Артеева из-за низкого уровня вакцинации жителей района. В своем докладе во время регионального оперативного штаба мэр доложил о 80% вакцинированных от плана и признал, что темпы вакцинации низкие.

«Действительно, у нас низкие темпы по вакцинации. <…> Есть категории, которые категорично отказываются прививаться», — сказал Артеев. После этого глава региона упрекнула мэра в том, что в соседнем районе — Октябрьском, вакцинация идет с опережением плана. «Подумайте и поговорите с жителями. Если вас не слушают, мою точку зрения не считают, к врачу не прислушиваются, то может быть к соседям прислушаются. Предлагайте нестандартные решения. Сколько будем еще болеть? Посмотрите, у нас статистика, самое большее количество даже в абсолютных цифрах, на уровне крупнейших городов», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор по ХМАО предложил жителям региона проходить ревакцинацию через полгода, не дожидаясь истечения срока QR-кода. Такое предложение поступило из-за снижения темпов вакцинации.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчитала мэра Березовского района Павла Артеева из-за низкого уровня вакцинации жителей района. В своем докладе во время регионального оперативного штаба мэр доложил о 80% вакцинированных от плана и признал, что темпы вакцинации низкие. «Действительно, у нас низкие темпы по вакцинации. <…> Есть категории, которые категорично отказываются прививаться», — сказал Артеев. После этого глава региона упрекнула мэра в том, что в соседнем районе — Октябрьском, вакцинация идет с опережением плана. «Подумайте и поговорите с жителями. Если вас не слушают, мою точку зрения не считают, к врачу не прислушиваются, то может быть к соседям прислушаются. Предлагайте нестандартные решения. Сколько будем еще болеть? Посмотрите, у нас статистика, самое большее количество даже в абсолютных цифрах, на уровне крупнейших городов», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор по ХМАО предложил жителям региона проходить ревакцинацию через полгода, не дожидаясь истечения срока QR-кода. Такое предложение поступило из-за снижения темпов вакцинации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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