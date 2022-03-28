28 марта 2022

В Челябинске закрывают один из мостов. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт Ленинградского моста по проспекту Победы. Челябинск, строители, мостострой, ленинградский мост, проспект победы, рабочие, реконструкция
Из-за ремонта движение транспорта ограничат на два месяца (фото из архива) Фото:

Движение транспорта по мосту на улице Аральской в Металлургическом районе Челябинска закрывается в связи с ремонтом на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в комитете дорожного хозяйства мэрии и попросили водителей планировать свои маршруты.

«На следующей неделе начнутся работы по ремонту моста по улице Аральской (Старое Першино Металлургического района Челябинска). На время основных ремонтных работ, с 1 апреля по 1 июня 2022 года, движение транспорта по мосту будет полностью закрыто. Для пешеходов организован временный безопасный проход», — заявили в КДХ мэрии.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчик ООО «ЮжРегионСтрой» заменит пролетные строения, отремонтирует береговые опоры, заменит дорожное полотно на мосту. Также компания обустроит металлические ограждения безопасности, сделает на мосту тротуары и перила. Срок окончания всех работ на объекте — 20 августа текущего года.

Ранее, 13 января, на этом аварийном мосту погиб местный житель, 91-летний труженик тыла Эдгар Пацер. Пенсионер пошел в магазин за продуктами, но оступился на мосту и сорвался в ледяную воду.

Срок окончания всех работ на объекте — 20 августа текущего года

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Движение транспорта по мосту на улице Аральской в Металлургическом районе Челябинска закрывается в связи с ремонтом на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в комитете дорожного хозяйства мэрии и попросили водителей планировать свои маршруты. «На следующей неделе начнутся работы по ремонту моста по улице Аральской (Старое Першино Металлургического района Челябинска). На время основных ремонтных работ, с 1 апреля по 1 июня 2022 года, движение транспорта по мосту будет полностью закрыто. Для пешеходов организован временный безопасный проход», — заявили в КДХ мэрии. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчик ООО «ЮжРегионСтрой» заменит пролетные строения, отремонтирует береговые опоры, заменит дорожное полотно на мосту. Также компания обустроит металлические ограждения безопасности, сделает на мосту тротуары и перила. Срок окончания всех работ на объекте — 20 августа текущего года. Ранее, 13 января, на этом аварийном мосту погиб местный житель, 91-летний труженик тыла Эдгар Пацер. Пенсионер пошел в магазин за продуктами, но оступился на мосту и сорвался в ледяную воду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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