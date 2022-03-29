Кадыров считает переговоры РФ и Украины бесполезными. «Надо закончить начатое»

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Кадыров предлагает полностью очистить Украину от бандеровцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает переговоры России и Украины бесполезными. По его мнению, прежде чем проводить переговоры «надо закончить начатое», то есть очистить полностью Украину от бандеровцев.

«О переговорах, которые проходят в Турции, думаю, и мое мнение убежденное, что от этих переговоров никакого толка не будет. Я считаю, что надо закончить полностью начатое. Уничтожить бандеровцев, нациков, шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать. Я Рамзан Кадыров, это мое мнение», — такое аудиосообщение опубликовал Кадыров в своем telegram-канале.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что целью операции является помощь республикам Донбасса, а приоритет Вооруженных сил РФ — исключение напрасных жертв среди мирного населения. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов.

В Турции стартовал новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча делегаций проходит в Стамбуле. По мнению СМИ, российская сторона рассчитывает достичь на переговорах промежуточных результатов.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает переговоры России и Украины бесполезными. По его мнению, прежде чем проводить переговоры «надо закончить начатое», то есть очистить полностью Украину от бандеровцев. «О переговорах, которые проходят в Турции, думаю, и мое мнение убежденное, что от этих переговоров никакого толка не будет. Я считаю, что надо закончить полностью начатое. Уничтожить бандеровцев, нациков, шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать. Я Рамзан Кадыров, это мое мнение», — такое аудиосообщение опубликовал Кадыров в своем telegram-канале. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что целью операции является помощь республикам Донбасса, а приоритет Вооруженных сил РФ — исключение напрасных жертв среди мирного населения. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов. В Турции стартовал новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча делегаций проходит в Стамбуле. По мнению СМИ, российская сторона рассчитывает достичь на переговорах промежуточных результатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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