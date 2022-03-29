Кадыров считает переговоры РФ и Украины бесполезными. «Надо закончить начатое»

29 марта 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Кадыров предлагает полностью очистить Украину от бандеровцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров считает переговоры России и Украины бесполезными. По его мнению, прежде чем проводить переговоры «надо закончить начатое», то есть очистить полностью Украину от бандеровцев. «О переговорах, которые проходят в Турции, думаю, и мое мнение убежденное, что от этих переговоров никакого толка не будет. Я считаю, что надо закончить полностью начатое. Уничтожить бандеровцев, нациков, шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать. Я Рамзан Кадыров, это мое мнение», — такое аудиосообщение опубликовал Кадыров в своем telegram-канале. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что целью операции является помощь республикам Донбасса, а приоритет Вооруженных сил РФ — исключение напрасных жертв среди мирного населения. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов. В Турции стартовал новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча делегаций проходит в Стамбуле. По мнению СМИ, российская сторона рассчитывает достичь на переговорах промежуточных результатов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает переговоры России и Украины бесполезными. По его мнению, прежде чем проводить переговоры «надо закончить начатое», то есть очистить полностью Украину от бандеровцев. «О переговорах, которые проходят в Турции, думаю, и мое мнение убежденное, что от этих переговоров никакого толка не будет. Я считаю, что надо закончить полностью начатое. Уничтожить бандеровцев, нациков, шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать. Я Рамзан Кадыров, это мое мнение», — такое аудиосообщение опубликовал Кадыров в своем telegram-канале. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что целью операции является помощь республикам Донбасса, а приоритет Вооруженных сил РФ — исключение напрасных жертв среди мирного населения. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов. В Турции стартовал новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча делегаций проходит в Стамбуле. По мнению СМИ, российская сторона рассчитывает достичь на переговорах промежуточных результатов.