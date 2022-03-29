Эксперт Зыков объяснил, почему Россграм не заменит Instagram

29 марта 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Россграм не является собственной разработкой Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU Россграм не станет в ближайшем будущем аналогом Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов), так как проект не является собственной разработкой, он создан на платформе, которую нужно оптимизировать. При этом над настоящим аналогом Instagram в России работают бывшие выходцы из Яндекса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. «Россграм — это проект, который сделан на готовом движке, то есть это даже не разработка авторов (Александр Зобов и Кирилл Филимонов — прим. URA.RU). Это не их собственный продукт. Они купили движок, он стоит 69 долларов, и на нем что-то пытаются сделать, но просто приобрести и поставить — это еще не все. Там очень много историй, связанных с оптимизациями и так далее. А учитывая, что один из этих ребят ищет работу, его резюме находили в Санкт-Петербурге, и Зобов не является, как было заявлено при запуске проекта, сокурсником Павла Дурова (создатель „В Контакте“, Telegram — прим. URA.RU), то я не верю, что у Россграма будет какое-то позитивное будущее», — подчеркнул Владимир Зыков. По словам спикера, в России есть другие разработчики, которые пытаются создать собственный продукт, аналог Instagram. «В России возможно сделать аналог Instagram. Бывшие выходцы из Яндекса делают проект nowapp.me, есть проект Limbo, полностью их разработки. Ребята пытаются повторить Instagram», — добавил Зыков. Ранее Генпрокуратура РФ обвинила платформу Meta (деятельность запрещена на территории РФ) в экстремизме. Причиной стало разрешение в соцсетях публикаций с призывами к насилию российских военных. Работу Instagram и Facebook в России ограничили и внесли их в список запрещенных в РФ ресурсов. Российские предприниматели Александр Зобов и Кирилл Филимонов заявили о запуске для топ-блогеров и партнеров 28 марта аналога Instagram Россграм. Для остальных пользователей доступ должен открыться в апреле. Один из создателей назвал себя сокурсником Павла Дурова. Готовый партнер-релиз веб-приложения авторы продемонстрировали 28 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россграм не станет в ближайшем будущем аналогом Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов), так как проект не является собственной разработкой, он создан на платформе, которую нужно оптимизировать. При этом над настоящим аналогом Instagram в России работают бывшие выходцы из Яндекса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. «Россграм — это проект, который сделан на готовом движке, то есть это даже не разработка авторов (Александр Зобов и Кирилл Филимонов — прим. URA.RU). Это не их собственный продукт. Они купили движок, он стоит 69 долларов, и на нем что-то пытаются сделать, но просто приобрести и поставить — это еще не все. Там очень много историй, связанных с оптимизациями и так далее. А учитывая, что один из этих ребят ищет работу, его резюме находили в Санкт-Петербурге, и Зобов не является, как было заявлено при запуске проекта, сокурсником Павла Дурова (создатель „В Контакте“, Telegram — прим. URA.RU), то я не верю, что у Россграма будет какое-то позитивное будущее», — подчеркнул Владимир Зыков. По словам спикера, в России есть другие разработчики, которые пытаются создать собственный продукт, аналог Instagram. «В России возможно сделать аналог Instagram. Бывшие выходцы из Яндекса делают проект nowapp.me, есть проект Limbo, полностью их разработки. Ребята пытаются повторить Instagram», — добавил Зыков. Ранее Генпрокуратура РФ обвинила платформу Meta (деятельность запрещена на территории РФ) в экстремизме. Причиной стало разрешение в соцсетях публикаций с призывами к насилию российских военных. Работу Instagram и Facebook в России ограничили и внесли их в список запрещенных в РФ ресурсов. Российские предприниматели Александр Зобов и Кирилл Филимонов заявили о запуске для топ-блогеров и партнеров 28 марта аналога Instagram Россграм. Для остальных пользователей доступ должен открыться в апреле. Один из создателей назвал себя сокурсником Павла Дурова. Готовый партнер-релиз веб-приложения авторы продемонстрировали 28 марта.