Создатели Россграма показали, как будет выглядеть приложение. Видео

29 марта 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Разработчики сообщили, что пока есть только прототип — «движок», на котором тестируется функционал Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram В сеть выложено видео того, как будет выглядеть новая соцсеть Россграм, призванная стать российский аналогом Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов). Видео опубликовано в официальном telegram-канале Россграм. «Сегодня мы покажем вам готовый партнер-релиз нашего веб-приложения. Партнер-релиз — это полностью действующий движок нашей соцсети, на котором наши программисты и тестировщики отлаживают весь функционал и юзабилити продукта», — сказано в видеопрезентации соцсети. На минутном видео показано, как будет выглядеть лента Россграма. Также продемонстрирована функциональность приложения: как работает профиль, размещаются посты, ставятся лайки. Кроме того, в новой соцсети пользователи смогут выставлять видео с YouTube — достаточно просто добавить ссылку на видео с хостинга. Ранее в России заблокировали соцсети Instagram и Facebook. Позже Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу Meta в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало разрешение публикации в соцсети призывов к насилию в отношении российских военных. Ранее о создании новой социальной сети Россграм заявил Александр Зобов, назвавший себя сокурсником создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. «Обычные пользователи» должны получить доступ к соцсети в апреле 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В сеть выложено видео того, как будет выглядеть новая соцсеть Россграм, призванная стать российский аналогом Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов). Видео опубликовано в официальном telegram-канале Россграм. «Сегодня мы покажем вам готовый партнер-релиз нашего веб-приложения. Партнер-релиз — это полностью действующий движок нашей соцсети, на котором наши программисты и тестировщики отлаживают весь функционал и юзабилити продукта», — сказано в видеопрезентации соцсети. На минутном видео показано, как будет выглядеть лента Россграма. Также продемонстрирована функциональность приложения: как работает профиль, размещаются посты, ставятся лайки. Кроме того, в новой соцсети пользователи смогут выставлять видео с YouTube — достаточно просто добавить ссылку на видео с хостинга. Ранее в России заблокировали соцсети Instagram и Facebook. Позже Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу Meta в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало разрешение публикации в соцсети призывов к насилию в отношении российских военных. Ранее о создании новой социальной сети Россграм заявил Александр Зобов, назвавший себя сокурсником создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. «Обычные пользователи» должны получить доступ к соцсети в апреле 2022 года.