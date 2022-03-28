28 марта 2022

Создатели Россграма показали, как будет выглядеть приложение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, приложение, app store
Разработчики сообщили, что пока есть только прототип — «движок», на котором тестируется функционал Фото:
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Блокировка Facebook и Instagram

В сеть выложено видео того, как будет выглядеть новая соцсеть Россграм, призванная стать российский аналогом Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов). Видео опубликовано в официальном telegram-канале Россграм.

«Сегодня мы покажем вам готовый партнер-релиз нашего веб-приложения. Партнер-релиз — это полностью действующий движок нашей соцсети, на котором наши программисты и тестировщики отлаживают весь функционал и юзабилити продукта», — сказано в видеопрезентации соцсети.

На минутном видео показано, как будет выглядеть лента Россграма. Также продемонстрирована функциональность приложения: как работает профиль, размещаются посты, ставятся лайки. Кроме того, в новой соцсети пользователи смогут выставлять видео с YouTube — достаточно просто добавить ссылку на видео с хостинга.

Ранее в России заблокировали соцсети Instagram и Facebook. Позже Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу Meta в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало разрешение публикации в соцсети призывов к насилию в отношении российских военных.

Ранее о создании новой социальной сети Россграм заявил Александр Зобов, назвавший себя сокурсником создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. «Обычные пользователи» должны получить доступ к соцсети в апреле 2022 года.

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В сеть выложено видео того, как будет выглядеть новая соцсеть Россграм, призванная стать российский аналогом Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов). Видео опубликовано в официальном telegram-канале Россграм. «Сегодня мы покажем вам готовый партнер-релиз нашего веб-приложения. Партнер-релиз — это полностью действующий движок нашей соцсети, на котором наши программисты и тестировщики отлаживают весь функционал и юзабилити продукта», — сказано в видеопрезентации соцсети. На минутном видео показано, как будет выглядеть лента Россграма. Также продемонстрирована функциональность приложения: как работает профиль, размещаются посты, ставятся лайки. Кроме того, в новой соцсети пользователи смогут выставлять видео с YouTube — достаточно просто добавить ссылку на видео с хостинга. Ранее в России заблокировали соцсети Instagram и Facebook. Позже Instagram внесли в список запрещенных в РФ ресурсов, Генпрокуратура обвинила платформу Meta в экстремизме, сообщает «Национальная служба новостей». Причиной стало разрешение публикации в соцсети призывов к насилию в отношении российских военных. Ранее о создании новой социальной сети Россграм заявил Александр Зобов, назвавший себя сокурсником создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. «Обычные пользователи» должны получить доступ к соцсети в апреле 2022 года.
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