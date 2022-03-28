Продавцы хранили запас сахара возле кассы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Жительница Перми Наталья Новитская обнаружила, куда пропал исчезнувший с полок сахар. В магазине «Магнит» на ул. Докучаева, 32 она нашла несколько килограмм сахара под прилавком кассира. Видео опубликовано в группе «ВКонтакте» «Подслушано Пермь».

«Вот и сахар лежит. На полках сахара нет. Сахар лежит под прилавком. Его продают из-под полы», — комментирует видео автор.

URA.RU направило запрос с пресс-службу федеральной сети «Магнит». Агентство готово предоставить слово представителям компании. В пресс-службе УФАС по Пермскому краю отметили, что антимонопольные органы не могут оценивать, наказывать или пресекать действия конкретных сотрудников магазинов. Это прерогатива руководства торговой точки.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки в порыве потребительской паники начали скупать сахар. Сначала этот товар вырос в цене, а потом пропал с прилавков. Антимонопольщики объяснили его исчезновение тем, что его не успевают завозить в магазины со складов. Губернатор Дмитрий Махонин связал ажиотажный спрос на сахар с привычками, сформированными в 90-е годы. Паника у жителей края возникла на фоне санкционного давления со стороны западных стран на российскую экономику, которое они усилили после начала вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал такое поведение агрессией по отношению к россиянам.