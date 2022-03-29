Мединский сообщил о готовности Украины принять нейтральный статус

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Визит Владимира Мединского в Свердловский театр музыкальной комедии. Екатеринбург, мединский владимир, портрет, креков павел
Россия получила от Украины письменное подтверждение о готовности к нейтралитету, заявил Владимир Мединский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина выразила готовность принять нейтральный и безъядерный статус. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский на брифинге по итогам переговоров России и Украины.

«Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Письменные предложения Украины включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения», — передает ТАСС слова Мединского.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту жителей Донбасса от геноцида. С начала спецоперации Россия и Украина провели три раунда переговоров. Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией могут затянуться на несколько недель, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что Украина намерено затягивает переговоры. Украинская сторона призналась, что все свои решения они согласовывают с западными партнерами.

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Украина выразила готовность принять нейтральный и безъядерный статус. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский на брифинге по итогам переговоров России и Украины. «Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Письменные предложения Украины включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения», — передает ТАСС слова Мединского. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту жителей Донбасса от геноцида. С начала спецоперации Россия и Украина провели три раунда переговоров. Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией могут затянуться на несколько недель, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что Украина намерено затягивает переговоры. Украинская сторона призналась, что все свои решения они согласовывают с западными партнерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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