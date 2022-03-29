Мединский сообщил о готовности Украины принять нейтральный статус

29 марта 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Россия получила от Украины письменное подтверждение о готовности к нейтралитету, заявил Владимир Мединский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина выразила готовность принять нейтральный и безъядерный статус. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский на брифинге по итогам переговоров России и Украины. «Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Письменные предложения Украины включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения», — передает ТАСС слова Мединского. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту жителей Донбасса от геноцида. С начала спецоперации Россия и Украина провели три раунда переговоров. Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией могут затянуться на несколько недель, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что Украина намерено затягивает переговоры. Украинская сторона призналась, что все свои решения они согласовывают с западными партнерами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина выразила готовность принять нейтральный и безъядерный статус. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский на брифинге по итогам переговоров России и Украины. «Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Письменные предложения Украины включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения», — передает ТАСС слова Мединского. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту жителей Донбасса от геноцида. С начала спецоперации Россия и Украина провели три раунда переговоров. Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией могут затянуться на несколько недель, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что Украина намерено затягивает переговоры. Украинская сторона призналась, что все свои решения они согласовывают с западными партнерами.