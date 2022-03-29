Мединский сообщил о готовности Украины принять нейтральный статус

Украина выразила готовность принять нейтральный и безъядерный статус. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский на брифинге по итогам переговоров России и Украины.
«Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Письменные предложения Украины включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения», — передает ТАСС слова Мединского.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту жителей Донбасса от геноцида. С начала спецоперации Россия и Украина провели три раунда переговоров. Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией могут затянуться на несколько недель, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что Украина намерено затягивает переговоры. Украинская сторона призналась, что все свои решения они согласовывают с западными партнерами.
Украина выразила готовность принять нейтральный и безъядерный статус. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский на брифинге по итогам переговоров России и Украины. «Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Письменные предложения Украины включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения», — передает ТАСС слова Мединского. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту жителей Донбасса от геноцида. С начала спецоперации Россия и Украина провели три раунда переговоров. Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией могут затянуться на несколько недель, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что Украина намерено затягивает переговоры. Украинская сторона призналась, что все свои решения они согласовывают с западными партнерами.