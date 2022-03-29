Курганская IT-компания меняет западное ПО на отечественное

В IT-компании из-за влияния санкций пришлось использовать другое программное обеспечение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В курганской компании «Иннолабс» перешли с Microsoft Office и PayPal на отечественные аналоги. Об этом URA.RU сообщил технический директор компании Данил Ширяев.

«Раньше пользовался сайтом Jsfedo для редактирования html-кода, js-кода, сейчас он заблокирован. Приходится пользоваться зарубежным аналогом. С Microsoft Office перешел на „МойОфис“ — это отечественная разработка. Чаще стал пользоваться Linux вместо Windows, потому что там начались ограничения. С PayPal перешел на „Яндекс.Деньги“», — рассказал Ширяев.

Он отметил, что на работе компании этот переход не отразился, так как функционал у аналогов примерно тот же. Единственное, ему пришлось потратить время на переход и привыкание к измененным интерфейсам. Ширяев добавил, что сейчас, прежде, чем что-то использовать, больше смотрит в сторону отечественных хостингов и доменов. Ранее представители сервиса заказа такси «Максим» сообщили, что начали искать замену иностранному программному обеспечению.

Власти РФ отмечали, что санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявлял он.

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