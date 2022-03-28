Крупный производитель фанеры отправил пермских рабочих в простой

Комбинат по производству фанеры в Уральском столкнулся с экономическими сложностями Фото: Ася Бронникова

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Свеза», один из крупнейших производителей фанеры в России, отправила часть рабочих комбината, работающего в поселке Уральский, в простой. Такое решение принято на фоне изменившейся экономической ситуации в России, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Небольшая часть производственного персонала комбината находится во временном вынужденном простое, который возник по независящим от работодателя причинам. В этот период им начисляется зарплата из расчета 2/3 от среднего заработка. При этом, в связи со сложившейся политической и экономической ситуацией, на предприятии идет корректировка производственных процессов, пересматриваются планы по выпуску той или иной продукции», — отмечается в сообщении. Точное количество сотрудников, отправленных в вынужденный простой, в компании не уточнили.

Поиском выхода из сложившейся ситуации на предприятии занимается специально созданный оперативный штаб. Комбинат группы «Свеза», расположенный в Уральском, является одним из четырех градообразующих комбинатов компании. В конце 2021 года стало известно, что компания начнет собственную заготовку древесины на территории Пермского края. Инвестиции в проект оцениваются в сумму 600 млн. рублей.

Санкции стали ответом США, а также ряда западных стран на проведение Россией спецоперации на территории Украины, о которой 24 февраля объявил президент страны Владимир Путин. Он отмечал, что санкции преследуют цель отменить Россию.

Ранее из-за санкций с проблемами по отгрузке леса поставщикам столкнулся пермский завод «Красный Октябрь», одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий региона. Кроме того, лесозаготовители признались в невозможности приобретения импортных запчастей для работающей на предприятии зарубежной техники.

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