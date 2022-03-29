Мединский: Киев пообещал не вступать в военные союзы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, флаг украины, площадь независимости
Украина готова стать нейтральным государством, заявил Мединский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не будет вступать ни в какие военные союзы. Такое обещание содержится в письменных предложениях Киева, переданных России на двусторонних переговорах в Стамбуле, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Украина отказывается от вступления в военные союзы, размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на своей территории без согласия государств-гарантов, включая РФ. Кроме того, предложения Киева предполагают провозглашение Украины постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями», — заявил Мединский на брифинге по итогам переговоров. Трансляция брифинга доступна на телеканале «Россия-24».

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Ее главная цель, по словам российского лидера, — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Ранее в Минобороны РФ заявили, что основные задачи первого этапа специальной операции на Украине выполнены: армии Украины нанесен существенный урон. Это позволяет сосредоточить усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина не будет вступать ни в какие военные союзы. Такое обещание содержится в письменных предложениях Киева, переданных России на двусторонних переговорах в Стамбуле, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. «Украина отказывается от вступления в военные союзы, размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на своей территории без согласия государств-гарантов, включая РФ. Кроме того, предложения Киева предполагают провозглашение Украины постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями», — заявил Мединский на брифинге по итогам переговоров. Трансляция брифинга доступна на телеканале «Россия-24». Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Ее главная цель, по словам российского лидера, — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Ранее в Минобороны РФ заявили, что основные задачи первого этапа специальной операции на Украине выполнены: армии Украины нанесен существенный урон. Это позволяет сосредоточить усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...