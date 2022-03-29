Шойгу назвал главную цель спецоперации на Украине

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу заявил, что Украина потеряла больше тысячи зарубежных наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главная цель российской спецоперации на Украине — освобождение республик Донбасса. Об этом во время селекторного совещания заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Основные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены: армии Украины нанесен существенный урон. Это позволяет сосредоточить усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — заявил Шойгу, трансляция совещания ведется на телеканале «Россия 24».

Также министр подчеркнул, что за две недели на Украине уничтожены 600 наемников, прибывших из-за рубежа. «Еще 500 покинули эту страну сами», — подытожил Шойгу.

Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение военной инфраструктуры, техники, вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Главная цель российской спецоперации на Украине — освобождение республик Донбасса. Об этом во время селекторного совещания заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Основные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены: армии Украины нанесен существенный урон. Это позволяет сосредоточить усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — заявил Шойгу, трансляция совещания ведется на телеканале «Россия 24». Также министр подчеркнул, что за две недели на Украине уничтожены 600 наемников, прибывших из-за рубежа. «Еще 500 покинули эту страну сами», — подытожил Шойгу. Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение военной инфраструктуры, техники, вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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