Шойгу назвал главную цель спецоперации на Украине

Сергей Шойгу заявил, что Украина потеряла больше тысячи зарубежных наемников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Главная цель российской спецоперации на Украине — освобождение республик Донбасса. Об этом во время селекторного совещания заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Основные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены: армии Украины нанесен существенный урон. Это позволяет сосредоточить усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — заявил Шойгу, трансляция совещания ведется на телеканале «Россия 24».

Также министр подчеркнул, что за две недели на Украине уничтожены 600 наемников, прибывших из-за рубежа. «Еще 500 покинули эту страну сами», — подытожил Шойгу.

Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение военной инфраструктуры, техники, вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.