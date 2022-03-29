Любимый бренд патриотов ЯНАО заменит ушедших конкурентов

Бренд YAMAL планирует открыть магазины в Надыме и Тюмени Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бренд одежды YAMAL не планирует останавливать свое производство в условиях санкций, которые Евросоюз ввел против России. Ямальский производитель намерен развиваться и открывать магазины в других городах страны, рассказал URA.RU основатель бренда Александр Хуторенко.

«У нас большие амбиции, мы хотим занять как можно больше торговых площадок, открыть еще ряд магазинов в других городах. Нынешняя ситуация в стране и в мире — сложная для всех нас. Но, на наше производство, это особо не влияет, мы продолжаем шить и продавать одежду», — отметил руководитель.

Магазины ямальского бренда открыты практически во всех крупных городах ЯНАО: Ноябрьске, Губкинском, Новом Уренгое и Салехарде. «Мы в принципе готовы заполнить освободившиеся ниши на российском рынке. Пока есть планы открыть торговые площадки в Надыме и Тюмени. В таких условиях сложно расширятся, но нас это не останавливает. Мы настроены оптимистично и готовы работать», — подчеркнул Хуторенко.

Ранее сообщалось, что самый большой торгово-развлекательный центр в ЯНАО заменит ушедшие из-за европейских санкции бренды магазинами российских производителей. Планируется, что в ближайшее время в Новом Уренгое откроют два магазина одежды — Sela и Befree.

Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против нашей страны жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях.

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