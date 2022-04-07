Профессор МГИМО: США намеренно затягивают переговоры РФ и Украины

07 апреля 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Украине Фото: unsplash.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США намеренно затягивают переговоры между Россией и Украиной, чтобы вооруженный конфликт продолжался как можно дольше. С его помощью Америка намерена ослабить РФ и попытаться вернуть однополярный мир, заявил в интервью URA.RU заявил профессор МГИМО, директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин. «Украина не является суверенным государством с независимым правительством. Она управляется из Вашингтона представителями ЦРУ и Госдепартамента. Мотивы поведения [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения объясняются интересами США, которым нужен длительный конфликт… Глобальная цель Вашингтона — в возвращении в однополярный мир и контроле над военно-политической и финансово-экономической ситуацией в мире. А главным препятствием США является Россия», — считает политолог. По словам эксперта, Западу выгодная любая нестабильность в любом регионе мира. «Если есть стабильное государство, оно не подчиняется США. Возьмем Ливию, где Муаммар Каддафи прекрасно управлял страной и люди жили зажиточно — США ликвидировали эту стабильность. До этого был Ирак. До этого Афганистан. Нестабильность на Украине позволяет использовать эту страну, как инструмент-таран против России», — добавил политолог. Статья по теме Политолог: провокация в Буче нужна США для введения ленд-лиза Президент России Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию на Украине. Как объяснил глава государства, армия РФ помогает освободить жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США намеренно затягивают переговоры между Россией и Украиной, чтобы вооруженный конфликт продолжался как можно дольше. С его помощью Америка намерена ослабить РФ и попытаться вернуть однополярный мир, заявил в интервью URA.RU заявил профессор МГИМО, директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин. «Украина не является суверенным государством с независимым правительством. Она управляется из Вашингтона представителями ЦРУ и Госдепартамента. Мотивы поведения [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения объясняются интересами США, которым нужен длительный конфликт… Глобальная цель Вашингтона — в возвращении в однополярный мир и контроле над военно-политической и финансово-экономической ситуацией в мире. А главным препятствием США является Россия», — считает политолог. По словам эксперта, Западу выгодная любая нестабильность в любом регионе мира. «Если есть стабильное государство, оно не подчиняется США. Возьмем Ливию, где Муаммар Каддафи прекрасно управлял страной и люди жили зажиточно — США ликвидировали эту стабильность. До этого был Ирак. До этого Афганистан. Нестабильность на Украине позволяет использовать эту страну, как инструмент-таран против России», — добавил политолог. Президент России Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию на Украине. Как объяснил глава государства, армия РФ помогает освободить жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов.